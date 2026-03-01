Izraelscy wojskowi mają zbadać m.in. solidność schronu.

Atak jest odwetem Iranu za wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych i Izraela, które w sobotę rozpoczęły uderzenia na terytorium Iranu.

W ich wyniku zginął najwyższy przywódca duchowy Iranu, ajatollah Ali Chamenei, a także inni wysocy rangą przedstawiciele władz.

Iran zaatakował również inne państwa.

Cztery osoby zginęły, a 90 odniosło obrażenia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) i Kuwejcie - podały w niedzielę władze tych krajów.

W ZEA zginęły trzy osoby: obywatele Pakistanu, Nepalu i Bangladeszu, zaś obrażenia odniosło 58 osób - poinformowało ministerstwo obrony tego kraju na X.