Dziewięć osób zginęło, a 28 zostało rannych w wyniku irańskiego ataku rakietowego na miasto Bet Szemesz w środkowym Izraelu, położone kilkanaście kilometrów od Jerozolimy – poinformował portal Times of Israel. Wśród poszkodowanych dwie osoby są w stanie ciężkim.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Times of Israel donosi, że irański pocisk balistyczny uderzył w Bet Szemesz, niszcząc publiczny schron, synagogę i domy.
Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe, lekarzy oraz śmigłowiec, który pomaga w ewakuacji rannych.
Dziewięć osób zmarło na miejscu, 28 rannych przetransportowano do szpitali. Wśród rannych są dzieci.
Liczba ofiar rosła w miarę przeszukiwania gruzów.