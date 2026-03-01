Resort zaleca osobom, które przebywają w tych krajach, aby zabezpieczyły środki finansowe, miały przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki. Zaleca im także rejestrację w systemie Odyseusz , który umożliwia MSZ kontakt z podróżnymi w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą.

Resort spraw zagranicznych podał telefony i adresy mailowe polskich konsulatów w krajach, których dotyczy ostrzeżenie:

dla przebywających w Palestynie jest to nr +972 547 444 106 i adres mailowy telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl,

jest to nr +972 547 444 106 i adres mailowy telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl, dla przebywających w Arabii Saudyjskiej jest to nr +966 54 880 7718 i adres mailowy rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl,

jest to nr +966 54 880 7718 i adres mailowy rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl, dla przebywających w Jordanii jest to nr +962 79 9440663 i adres mailowy amman.konsul@msz.gov.pl,

jest to nr +962 79 9440663 i adres mailowy amman.konsul@msz.gov.pl, dla przebywających w Kuwejcie i Bahrajnie jest to nr +965 972 08 350 i adres mailowy kuwejt.konsul@msz.gov.pl,

jest to nr +965 972 08 350 i adres mailowy kuwejt.konsul@msz.gov.pl, dla przebywających w Katarze jest to nr +974 44 11 32 30 i adres mailowy doha.konsul@msz.gov.pl,

jest to nr +974 44 11 32 30 i adres mailowy doha.konsul@msz.gov.pl, dla przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest to nr +971 50 662 6151 i adres mailowy abuzabi.amb.rk@msz.gov.pl.

Resort zaleca także stosowanie się do komunikatów lokalnych władz.

Wcześniej MSZ wydało podobne ostrzeżenia przed podróżami do Iranu, Izraela i Libanu.

W sobotę USA i Izrael zaatakowały Iran. Ten w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie oraz przeprowadził uderzenia na cele w Izraelu.