Polskie MSZ ostrzega przed podróżami do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Palestyny. Polacy, którzy są tam obecni, powinni stosować się do komunikatów władz lokalnych, a w razie potrzeby kontaktować się z polskimi konsulatami.
Ostrzeżenia przed podróżami do tych krajów Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło na platformie X.
"Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" - podało MSZ na profilu "Polak za granicą", na którym publikowane są informacje i ostrzeżenia resortu dla podróżujących.