"Kilka obiektów latających zostało zniszczonych podczas amerykańskiej misji poszukiwania pilota uwięzionego w Iranie" - poinformowała w niedzielę Gwardia Rewolucyjna, cytowana przez agencję Tasnim. Irańskie dowództwo ogłosiło, że amerykański samolot C-130 został zestrzelony na południu Isfahanu. Wcześniej irańska armia informowała o zestrzeleniu izraelskiego drona w tej samej prowincji. Wiadomość ujrzała światło dzienne zaraz po tym, jak Donald Trump ogłosił, że siły specjalne USA odnalazły oficera, który "ukrywał się za liniami wroga w zdradliwych górach Iranu".

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)

Iran informuje o zestrzelonym amerykańskim statku powietrznym

"Amerykański statek powietrzny wroga poszukujący pilota zestrzelonego myśliwca został zniszczony przez islamskich bojowników w południowej prowincji Isfahan" – przekazała irańska agencja informacyjna. Według BBC zestrzelona jednostka to dron. Chwilę później Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że zniszczonych zostało "kilka obiektów latających".

Media w Iranie nie potwierdziły dotąd informacji o odnalezieniu amerykańskiego pilota , podanej wcześniej przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

"MAMY GO! Moi drodzy Amerykanie, w ciągu ostatnich kilku godzin wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadziło jedną z najodważniejszych operacji poszukiwawczo-ratowniczych w historii USA dla jednego z naszych niesamowitych oficerów załogi, który jest również wysoce szanowanym pułkownikiem i o którym z radością informuję, że jest teraz CAŁY I ZDROWY! Na moje polecenie wojsko wysłało dziesiątki samolotów wyposażonych w najbardziej śmiercionośną broń na świecie, aby go odebrać. Ukrywał się za liniami wroga w zdradliwych górach Iranu, ścigany przez naszych wrogów, którzy zbliżali się coraz bardziej z godziny na godzinę (...). Naprawdę mamy najlepsze, najbardziej profesjonalne i śmiercionośne wojsko w historii świata" (pis. oryg.) - napisał o żołnierzu prezydent USA Donald Trump.

Irański urzędnik zapowiada "wielką niespodziankę" dla USA i Izraela

Irańska agencja Tasnim podała także w niedzielę o poranku, że wysoki rangą irański urzędnik ds. bezpieczeństwa poinformował, że Teheran realizuje swoje plany i listę celów, zapowiadając "wielką niespodziankę dla agresorów ze strony USA i Izraela".

W rozmowie z libańską stacją telewizyjną Al-Mayadeen - wysoki rangą oficer służb bezpieczeństwa - miał powiedzieć, że "oczywiste jest, że lista celów USA nie jest precyzyjna, ale Iran postępuje ściśle według swoich planów i zgodnie ze swoją listą celów".

Dodał, że Iran nauczył się w wojnie asymetrycznej, jak osłabiać wroga, mówiąc: "I nawet dzisiaj USA poniosły porażkę w swojej szybkiej i łatwej strategii wojennej".