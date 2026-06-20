Prezent od Kataru wzbudził kontrowersje

W USA pojawiły się pytania o legalność i etykę przyjmowania tak kosztownych darów od zagranicznych rządów przez urzędującego prezydenta USA. Eksperci podkreślają, że tego typu gesty mogą rodzić podejrzenia o wpływy polityczne i naruszać amerykańskie przepisy dotyczące prezentów dla urzędników państwowych.

Donald Trump jednak nie zamierzał się tłumaczyć. Byłoby głupotą odmówić takiej oferty - powiedział podczas prezentacji, odpierając zarzuty i podkreślając, że nowy samolot jest nie tylko symbolem prestiżu, ale i praktycznym rozwiązaniem w obliczu opóźnień w dostawie nowych maszyn.