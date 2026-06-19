Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który wszedł w życie o godzinie 16:00 czasu lokalnego - informuje Reuters, powołując się na wysokiego rangą urzędnika USA. Przedstawiciel amerykańskich władz dodał, że nad porozumieniem pracowali negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych i Kataru przy wsparciu Iranu.

Bojownicy Hezbollahu na zdjęciu z października 2020 roku / Shutterstock

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Z naszych informacji wynika, że po wymianie ognia, do której doszło wcześniej w piątek, między Izraelem a Hezbollahem obowiązuje obecnie zawieszenie broni - powiedział wyższy rangą urzędnik USA, cytowany przez agencję Reutera.

Godzina 16:00 czasu lokalnego to godzina 15:00 czasu obowiązującego w Polsce, stąd słowa przedstawiciela amerykańskich władz, że między skonfliktowanymi stronami "obowiązuje" zawieszenie broni.

Reuters przytoczył też wypowiedź wyższego rangą izraelskiego urzędnika, który potwierdził, że "obecnie obowiązuje zawieszenie broni". Zaznaczył jednocześnie, że będzie tak, dopóki Hezbollah nie zaatakuje Izraela. Wtedy będziemy w stanie wojny - dodał

Przedstawiciel izraelskich władz podkreślił, że obecność izraelskich wojsk w południowym Libanie zostanie utrzymana. Siły izraelskie pozostaną w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah zagraża obywatelom Izraela - powiedział natomiast rzecznik Sił Obronnych Izraela.

Dwa źródła w Hezbollahu przekazały agencji Reutera, że ich ugrupowanie zastosowało się do rozejmu, gdy tylko otrzymało o nim informację.

Agencja AFP podała, że kolejny rozejm między Izraelem a Hezbollahem wynegocjowali amerykańscy i katarscy negocjatorzy po rozmowach między Izraelem a Iranem. Kilka godzin wcześniej Teheran oskarżył Waszyngton o to, że "ponosi odpowiedzialność" za izraelskie ataki na Liban.

Wojna Izraela z Hezbollahem

Najnowsza odsłona wojny w Libanie rozpoczęła się 2 marca po tym, jak Hezbollah ostrzelał północny Izrael, wspierając tym samym Iran w walce z amerykańsko-izraelską koalicją .

Według libańskiego ministerstwa zdrowia, w wyniku izraelskich ataków w całym kraju zginęło dotychczas ponad 3,9 tys. osób, a prawie 12 tys. zostało rannych. Tel Awiw informuje z kolei, że po jego stronie zginęło 31 żołnierzy i trzech cywilów.

Hezbollah to działająca w Libanie szyicka organizacja terrorystyczna i wpływowa partia polityczna, która została utworzona w 1982 roku. Od początku swej działalności Hezbollah pozostaje zależny od Iranu.