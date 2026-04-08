We wtorkowy wieczór siły zbrojne Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały o odpieraniu ataków rakietowych i dronowych ze strony Iranu. Alarm ogłoszono również w Bahrajnie, a media donoszą także o silnych eksplozjach w stolicy Iraku.

/ -/AFP/East News / East News

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

We wtorkowy wieczór sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej gwałtownie się zaostrzyła. Ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało o odpieraniu zmasowanych ataków rakietowych i dronowych, które miały być przeprowadzone przez siły irańskie. Podobne doniesienia napłynęły z Kataru, gdzie w stolicy kraju, Dosze, mieszkańcy słyszeli potężne eksplozje.

Alarmy w Bahrajnie i eksplozje w Bagdadzie

Niepokojące wieści napływają również z Bahrajnu, gdzie ogłoszono alarm w związku z zagrożeniem atakami rakietowymi. Tymczasem w Bagdadzie, stolicy Iraku, media donoszą o serii silnych eksplozji, które dodatkowo potęgują napięcie w regionie.

Izraelskie wojsko wydało ostrzeżenie o możliwych kolejnych nalotach ze strony Iranu. Władze podkreślają, że sytuacja jest bardzo poważna i wymaga pełnej mobilizacji sił obronnych.

Stany Zjednoczone postawiły Iranowi ultimatum - prezydent Donald Trump zażądał odblokowania cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportowego ropy naftowej. Jeśli do godziny 2 czasu polskiego Iran nie spełni żądań, USA zapowiadają zmasowany ostrzał irańskich celów strategicznych, w tym elektrowni i mostów .

Odpowiedź na ultimatum

Ultimatum postawione przez prezydenta USA wywołało gwałtowną reakcję władz w Teheranie. Przedstawiciele irańskiego reżimu zapowiedzieli ciężki odwet na ewentualny amerykański atak. Słowa Donalda Trumpa, że "cała cywilizacja umrze tej nocy", odbiły się szerokim echem na całym świecie i wywołały falę niepokoju wśród społeczności międzynarodowej.