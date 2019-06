Bieszczady - To jeden z najpiękniejszych zakątków Polski. Malownicze góry co roku przyciągają wielu turystów chcących zaznać spokoju, górskich wędrówek i podziwiających malownicze widoki. Pomiędzy nimi znajduje się jezioro Solińskie, to sztuczny zbiornik powstały po wybudowaniu tamy i spiętrzeniu wody z rzek San i Solinki. Jezioro stało się jednym z najpopularniejszych celów turystów, można się tu nie tylko kąpać, ale także żeglować czy łowić ryby.

