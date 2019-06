Gorące Lato w RMF FM! W poniedziałek 24 czerwca rusza nowa, wakacyjna ramówka. Sprawdź rozkład jazdy - pojawiły się nowości, ale i dobrze znane pozycje, jak "RMF FM ratuje wakacje"! Spędź z nami lato.

Wstawaj, szkoda lata

poniedziałek - piątek, 5.30 - 9.30; sobota - niedziela, 6.00 - 9.30

Najpogodniejsza ekipa w kraju: Przemysław Skowron, Mariusz Kałamaga, Tomasz Olbratowski, Jacek Tomkowicz i pierwszy raz na antenie nasza słoneczna dziewczyna -Natalia Kawałek prezentują wakacyjne szoł, a w nim co godzinę: Wakacyjna Prognoza Pogody!

A we Wstawaj, Szkoda Lata NOWOŚĆ - Wszystkie odloty Mazurka

Kiedy prezydent opala się na Helu, a prezes ubiera hawajską koszulę... Czas zrobić przerwę od polityki i ruszyć w podróż! Już w poniedziałek tuż po 8.00 w RMF FM Robert Mazurek o swoich wakacyjnych przygodach w wyjątkowym poradniku dla tych, którzy kochają lub nienawidzą podróżować!

I jeszcze jedna pozycja specjalna - codziennie po godzinie 9.15, Ślepnąc od ściemy!

W świecie, w którym politycy zajęci są: podsłuchiwaniem, przesłuchiwaniem, urządzaniem się do Brukseli, rozbijaniem rządowych limuzyn... Czas, by pojawiła się ona! Nieznana córka siostry pasierbicy kultowej Klary Weritas - autorki kultowych powieści RMF FM: "Co gryzie Malkolma Pluska", "Łabędzi śpiew gąsiora" i "Trzy dni Pontona" - Wera Klaritas! Wkracza, by obnażyć kulisy polskiej polityki. To nowa, straszna i śmieszna radionowela, która nie pozwoli spokojnie spać rządzącym!

Lato wszędzie

poniedziałek - piątek, 9.30 - 14.00; niedziela, 9.30 - 14.00

Nadciąga Lato wszędzie w RMF FM - a z nim czas wielkich emocji. Nie zabraknie ulubionej pozycji naszych słuchaczy, czyli RMF ratuje wakacje sezon 3. To coś dla tych, którzy kochają wielkie wzruszenia!

Będą też nowości: Rollercoaster z gwiazdami. Wyobraź sobie, że siadasz na największy rollercoster w Europie - musisz z niego zjechać i w trakcie tej ekstremalnej rozrywki, na przykład masz za zadanie zamówić pizzę, zaśpiewać kołysankę dziecku przez telefon lub umówić się z dziewczyną. Takie właśnie zadanie daliśmy gwiazdom i no musisz to usłyszeć (i zobaczyć)!

Halo, kto mówi? - dla tych, co kochają ploteczki i chcieliby poznać gwiazdy z zupełnie innej strony! Plan jest taki: z naszej bazy gwiazd łączymy losowo wybrane dwie! Co się wydarzy?! Nie wiemy... ale chętnie się dowiemy! Czy się lubią, czy nie, i o czym plotkują, gdy nikt ich nie słyszy (to znaczy nikt oprócz Was, słuchaczy RMF FM).

A może... Stand-up na wakacjach? Jasne! To obowiązkowa pozycja dla tych, którzy chcą się zdrowo pośmiać - zawsze po 9.30 w RMF FM. Czołowi polscy standuperzy: Łukasz Lotek Lodkowski, Kacper Ruciński, Rafał Pacześ, Michał Leja, Wiolka Walaszczyk, Janusz Pietruszka, Tomasz Boras Borkowski i Paweł Chałupka i ich pamiętniki z wakacji w każde przedpołudnie w RMF FM! Śmiej się z nimi i wygrywaj bilety na największą imprezę tego lata: STAND-UP COMEDY FEST już 2 sierpnia w kultowej Operze Leśnej w Sopocie!

Czas letni

poniedziałek - piątek, 14.00 - 18.00



Najbardziej uśmiechnięte popołudnie w Polsce, a w nim: Krzysztof Urbaniak, Robert Karpowicz oraz Gorąca sekretarka RMF FM na wakacjach! Co ta kobieta się nasłucha: o wrednych szefach, o złamanych sercach, kierowcach z piekła rodem i anielskich oczach pań w pracy - gorąca sekretarka RMF FM, w jej rękaw płakały już miliony Polaków. Drugie tyle śmiało się z nią do łez - bez dwóch zdań gorąca sekretarka to najlepsza przyjaciółka słuchaczy RMF FM.

Poszukujemy też największych fanów PINK i Bon Jovi, bo zbliża się... RMF KONCERT TOUR - NOWOŚĆ w RMF FM! To będzie rockandrollowa, wakacyjna przygoda! Zabierzemy Was naszym szalonym koncertobusem na dwa najważniejsze koncerty wakacji!

Pamiętaj - to nie jest zwykły autobus! Po drodze możecie spodziewać się wszystkiego niespodziewanego: szalone karaoke, odjazdowe postoje, i towarzystwo najbardziej zakręconych fanów i gwiazd! Chcesz zdobyć miejscówkę w naszym VIP-owskim koncertobusie dla siebie i przyjaciół, przeżyć największe muzyczne wydarzenie w naprawdę niezwykłym towarzystwie!

Pozdrowienia z wakacji

poniedziałek - piątek, 18.00 - 19.00

Masz udane wakacje i chcesz o tym poinformować znajomych z pracy? Jesteś na obozie i przydałoby ci się dofinansowanie rodziców? Chcesz poderwać dziewczynę z kurortu, ratownika, a może pozdrowić pana, który robi najlepsze gofry świata - to dobrze trafiłeś! Pozdrowienia z wakacji w RMF FM - to jest miejsce na Twój wakacyjny przekaz!

POPlista plus wakacje

poniedziałek - piątek, 19.00 - 0.00

Od 19.00 w RMF FM otwiera się strefa dobrej zabawy, a w niej wszystko czego pragniecie w wakacyjny wieczór (no, w granicach przyzwoitości oczywiście)! Wejściówki na największe muzyczne wydarzenia w kraju:

RMF Koncert Tour - poszukujemy największych fanów P!NK i Bon Jovi

Finał Przeboju Lata RMF FM

Sunrise Festival

Ariana Grande

Metallica



Dobra nocka latem

niedziela - czwartek, 0.00 - 5.30; piątek - sobota, 0.00 - 6.00



Wakacyjna Noc w RMF FM to przede wszystkim muzyka najlepsza na randkę pod gwiazdami, ognisko z przyjaciółmi czy długą podróż samochodem. Jeśli masz swój wakacyjny przebój i barwną, może nieco sentymentalną historię, która się z nim wiąże, napisz nam już teraz i wygraj niezwykłe słuchawki z limitowanej serii RMF FM lub inne wakacyjne gadżety!

A dla fanów mocnych wrażeń: Dorwać bestię 2! To serial nagrodzony Nagrodą Dziennikarzy Małopolski. W sezonie 2 podróżujemy po zabójczo pięknym świecie: od Dzikiej Syberii, Meksyk po Tajlandię w poszukiwaniu kolejnych bestialskich umysłów świata! Przeglądamy karty historii, sądowe akta i policyjne kartoteki seryjnych morderców! Bestia z Buchenwaldu, Piękny Włodzio czy austriacki Poeta Śmierci to tylko początek krwawej wakacyjnej historii w RMF FM!

Co ludzie powiedzą?

sobota, 9.30 - 14.30



To jest program współtworzony przez słuchaczy RMF FM! Tu są wasze komentarze i wasze sądy. Chcemy poznać Wasze zdanie - bo wiemy, że nikt nie potrafi tak trafnie i tak zabawnie skomentować naszej rzeczywistości jak słuchacze RMF FM! Dlatego w wakacyjne soboty idziemy: na plaże, deptaki i miejskie place! Posiedzimy z wami na przystankach, w kawiarniach i w parkach. Posiedzimy i pogadamy o tematach z pierwszych stron gazet: o gwiazdach, gorących wydarzeniach, polityce, pogodzie i wakacjach!

Wszystko, co Wam się po prostu ciśnie na usta - w każdą wakacyjną sobotę usłyszy caaała Polska!

Przebój lata

sobota - niedziela, 14.30 - 19.00



Przebój Lata RMF FM czyli wakacyjne muzyczne szoł. Tylko u nas spotkasz swoje ulubione gwiazdy w niecodziennych sytuacjach, zdecydujesz, która piosenka zostanie Przebojem Lata 2019! Oczywiście - wkręcisz się na wielki finał plebiscytu Przebój Lata RMF FM i Telewizji Polsat - już 25 sierpnia w Kielcach!

I NOWOŚĆ - Liga Mistrza Olbratowskiego! A lubicie?! No raczej! A wiecie, że Tomasz "Olo" Olbratowski pisze dla Was felietony od 1997 roku i napisał ich już jakieś 5 000!?! Nie wiecie! A to, że te najpopularniejsze - niektóre nawet spokojnie można nazwać kultowymi - będziemy Wam przypominać w wakacje!?! W każdą niedzielę po 17.00 aż cztery odcinki "mądrości" Mistrza Olbratowskiego!

Imprezowe wieczory

sobota, 19.00 - 21.00



Trzech facetów. Trzy przebojowe klimaty. I setki hitów! Już w te wakacje w RMF FM.

Dyskoteka 90, czyli Marcin Jędrych zabierze was na dyskotekę w stylu lat 90!

- The Best of RMF ON - Darek Maciborek zagra wam przeboje, których najczęściej i najchętniej słuchacie w Internecie!

- A Mateusz Opyrchał zabierze na RMF Koncert Tour. Muzyka prosto ze scen najpopularniejszych festiwali świata

POP non stop

niedziela, 19.00 - 21.00

Kawałki, które zamawiacie najczęściej! Numery, które nigdy wam się nie nudzą! Po prostu w wakacyjne niedziele po 19.00 POP NON STOP - dwie godziny dobrze zmiksowanych przebojów! Waszych przebojów i to bez gadania!

Kryminatorium

niedziela, 21.00 - 23.00



Niewyjaśnione sprawy, które wstrząsnęły Polską. Śledztwa, które toczyły się latami. I przestępcy, którzy wymykają się wymiarowi sprawiedliwości... Otwieramy akta - Kryminatorium w RMF FM!

Najmroczniejszym śledztwom przyglądają się Daniel Dyk i Marcin Myszka, twórca mrożącego krew w żyłach podkastu "Kryminatorium". Sprawdź co Cię czeka na www.kryminatorium.pl. W każdą niedziele po 21.00 w RMF FM historie dla ludzi o mocnych nerwach!

Marcin Zaborski zaprasza na "Rozmowy w samo południe"

Marcin Zaborski zaprasza na cykl wywiadów "Rozmowy w samo południe". Będą emitowane od poniedziałku do piątku do końca lipca.



Początek "Rozmowy w samo południe" będzie emitowany podczas Faktów tuż po godzinie 12:00, a całość wywiadów będzie można oglądać na żywo w serwisie RMF24.pl. Program można też oglądać poprzez youtube’owy kanał "Faktów RMF FM".

Fakty znad wody

W wakacje będziemy towarzyszyć Wam podczas wypoczynku nad wodą. Co tydzień w weekend zabierzemy Was różne rejony Polski - będziemy nad jeziorami, rzekami, stawami i morzem. Podpowiemy, gdzie znaleźć czyste plaże, wyjątkowe kąpieliska i przede wszystkim, co zrobić, żeby wypoczywać bezpiecznie.



Nasz wakacyjny cykl zaczynamy już w tę sobotę od wizyty w mieście, o którym mówi się, że jest pływającym ogrodem - na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie!

W niedzielę natomiast będziemy w Rewalu. To jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków. Tutejsze plaże z roku na rok stają się coraz szersze. Dzięki staraniom Urzędu Morskiego to już 30 metrów czyściutkiego piachu.



Kolejne nasze przystanki to m.in. Jezioro Solińskie w Bieszczadach (29/30 czerwca) i Włodawa (6-7 lipca).

W miejscach, które będziemy odwiedzać, stanie nasz wóz satelitarny. Będziemy mieć dla Was niespodzianki - m.in. kremy z filtrem, watę cukrową, popcorn i napoje. Bądźcie z nami!