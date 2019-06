AcroYoga, zajęcia na płaski brzuch, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, pokaz rolowania, czyli automasażu przydatnego zarówno przed jak i po treningu. To tylko niektóre z aktywności, które razem z trenerami RMF4RT Gladiators, oraz zawodnikami RMF4RT OCR przygotowaliśmy dla tych z Was, którzy w niedzielę 7 lipca, będą w pobliżu Kopca Kościuszki w Krakowie. Wcześniej, bo już 6 lipca o godzinie 18 zawodnicy obu teamów rozpoczną swój 24-godzinny trening na dziedzińcu Radia RMF FM.

Jeżeli będziecie np. na spacerze w okolicach siedziby naszej rozgłośni w Krakowie, będziecie mogli spróbować swoich sił podczas otwartego treningu zawodników RMF4RT OCR oraz trenerów RMF4RT Gladiators. Start w sobotę 6 lipca o godzinie 18. Jak mówią sami sportowcy, 24 godziny treningu, to walka z czasem, ze zmęczeniem, ze swoimi słabościami.

Na 24-godzinny trening zapraszają Marek Carewicz i Sebastian Majda z RMF4RT Gladiators

Marek Carewicz z RMF4RT Gladiators zaprasza na trening

Sebastian Majda zaprasza na trening

24 godziny aktywności





Trenerzy RMF4RT Gladiators oraz zawodnicy RMF4RT OCR będą ćwiczyć przez całą dobę od godziny 18 w sobotę 6 lipca do niedzieli 7 lipca do godziny 18.00.



Drużyna będzie trenować parami, albo trójkami w zależności od rodzaju ćwiczeń. Podczas każdego z zestawów, będzie można kibicować jej na pętli biegowej o długości 600 m biegnącej wokół Kopca Kościuszki.





Jeżeli macie ochotę wesprzeć uczestników tego morderczego treningu, wpadnijcie w sobotę, lub niedzielę na Kopiec Kościuszki w Krakowie. Będzie też możliwość potrenowania razem z zawodnikami.





JAK DOŁĄCZYĆ DO GLADIATORSÓW? TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY!



24-godzinny trening na Kopcu Kościuszki w Krakowie!



24 godziny treningu na Kopcu Kościuszki Wojciech Kluza /RMF FM

Jak biegać z RMF4RT Gladiators? Nic prostszego! Obejrzyj film

Chcesz biegać? Zacznij swoją przygodę z RMF4RT Gladiators! Wojciech Kluza /RMF FM

/ mat.prasowe /





Zajęcia od wschodu do zachodu słońca z RMF4RT Gladiators

W niedzielę 7 lipca już od wschodu słońca - dla chętnych - którzy chcą poprawić formę przed urlopem, lub po prostu poruszać się na zewnątrz przygotowaliśmy aktywności w postaci: acroYogi, zajęć na płaski brzuch, czy kręgosłup.



Jeżeli 7 lipca planujcie spacer na Kopiec Kościuszki w Krakowie, trenerzy RMF4RT Gladiators przed siedzibą Radia RMF FM, będą prowadzić zajęcia od godziny 5 rano do godziny 21 wieczorem, czyli od wschodu do zachodu słońca. Zabierzecie ze sobą ubrania sportowe, wygodne buty, matę, wodę i przyłączcie się, jeżeli będziecie mieć ochotę.



7 lipca: Zajęcia od wschodu do zachodu słońca:



Godzina 5.00 do 5.50: Rozciąganie, streczing. Prowadzi Łukasz Czyżkowski



Łukasz Czyżkowski zaprasza na trening

Godzina 6.00 - 6.50: Zdrowy kręgosłup. Prowadzi Emilia Mackiewicz

Godzina 7.00 - 7.50: Zajęcia z rolowania. Trener RMF4RT Gladiators Krzysztof Chomicz opowie też o tym, jak dobrze wykonać rolowanie i dlaczego jest tak ważne zarówno przed jak i po treningu



Godzina 8.00 - 8.50: Zajęcia z tabaty. Prowadzi Michał Sokołowski



Godzina 9.00 - 9.50: Zajęcia z podstaw kalisteniki. Prowadzi: Łukasz Czyżkowski



Godzina 10.00 - 10.50: Trening na każdą partię ciała. Prowadzi Adriana Kolasa



Godzina 11.00 - 11.50: Zajęcia na płaski brzuch. Prowadzi Emilia Mackiewicz



Godzina 12.00 - 12.50: Zajęcia z acroyogi. Prowadzi Łukasz Czyżkowski



Godzina 13.00 - 13.50: Zajęcia zdrowy kręgosłup. Prowadzi Michał Sokołowski



Godzina 14.00 - 14.50: Zajęcia z rolowania. Prowadzi Krzysztof Chomicz

Krzysztof Chomicz zaprasza na trening

Godzina 15.00 - 15.50: Zajęcia z tabaty. Prowadzi Sebastian Majda



Godzina 16.00 - 16.50: Zajęcia na super-pośladki. Prowadzi Emilia Mackiewicz



Godzina 17.00 - 18.00: Zakończenie 24-godzinnego treningu zawodników RMF4RT OCR oraz RMF4RT Gladiators połączone ze wspólną aktywnością fizyczną wszystkich, osób, które będą chciały dołączyć do naszej zabawy



Godzina 18.10 - 19.00: Zajęcia z acroyogi. Prowadzi Łukasz Czyżkowski



Godzina 19.10 - 20.00: Trening na każdą partię ciała. Prowadzi Adriana Kolasa



Godzina 20.10 -21.00: Zajęcia z rozciągania. Prowadzi Michał Sokołowski