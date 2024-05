Już tylko nieco ponad dwa tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia Euro 2024 w Niemczech. Dziś około godz. 19 selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosi szeroką kadrę na mistrzostwa Europy.

Kogo Michał Probierz zabierze na Euro? / Leszek Szymański / PAP

W szerokiej kadrze prawdopodobnie znajdzie się 29 piłkarzy, w tym czterech bramkarzy. Z tego grona później selekcjoner będzie musiał wybrać "26" na turniej w Niemczech.

Docelowa kadra na rozpoczynające się 14 czerwca Euro 2024 zostanie uszczuplona po towarzyskim spotkaniu z Ukrainą, które odbędzie się 7 czerwca na stołecznym PGE Narodowym.

Kto w kadrze, kto poza kadrą?

Według medialnych spekulacji, w niedzielę zgrupowanie w Warszawie rozpocznie 29 zawodników. W tym gronie będzie czterech bramkarzy, w tym jeden powołany z myślą o pomocy w treningach, który pojedzie też z ekipą do Niemiec, ale nie będzie go w oficjalnej kadrze na ME.

Oznacza to, że jeśli Michał Probierz sięgnie po 25 graczy z pola, to przed ostateczną selekcją będzie musiał skreślić dwóch. Powołania ma otrzymać m.in. trzech piłkarzy grających na co dzień w Polsce: Taras Romanczuk z mistrza kraju Jagiellonii Białystok, Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin i Bartosz Salamon z Lecha Poznań. "Wielkim nieobecnym" w kadrze ma być obrońca bądź wahadłowy Aston Villi Matty Cash.

Z kolei głośno jest, że selekcjoner może dać szansę całkowitemu debiutantowi - Kacprowi Urbańskiemu z włoskiej Bologny. Pochodzący z Gdańska wychowanek tamtejszej Lechii, który we wrześniu skończy 20 lat, do tej pory grał w drużynach juniorskich i do lat 21, ale w minionym sezonie wywalczył miejsce w składzie drużyny klubowej, która była objawieniem Serie A i rozegrał w tej lidze 22 spotkania, w tym dziewięć w wyjściowej "11".

W niedzielę początek zgrupowania

Zgrupowanie przed Euro 2024 oficjalnie rozpocznie się w niedzielę, a zawodnicy mają się stawić w stołecznym hotelu Double Tree by Hilton do godz. 16.

W niedzielę o godz. 17.15 selekcjoner oraz kapitan zespołu Robert Lewandowski wezmą udział w konferencji prasowej na PGE Narodowym, a 45 minut później rozpoczną się pierwsze zajęcia.

Polscy piłkarze podczas przygotowań rozegrają w Warszawie dwa towarzyskie spotkania - 7 czerwca z Ukrainą i trzy dni później z Turcją.

Mecz z Turcją, skład kadry i wylot

Krótko po tym pierwszym, a być może nawet po północy, ma się ukazać komunikat z listą 26 piłkarzy powołanych na Euro 2024. Konferencja prasowa selekcjonera po ogłoszeniu ostatecznej kadry odbędzie się 8 czerwca.

Niespełna 24 godziny po potyczce z Turkami Biało-Czerwoni odlecą do Niemiec i tego samego dnia wieczorem zameldują się w swojej turniejowej bazie w Hanowerze.

Wcześniej, bo już 3 czerwca, czekają ich obowiązki wobec UEFA, przede wszystkim sesja fotograficzna. Zrobione wówczas zdjęcia są wykorzystywane np. podczas prezentacji składów na telebimach na stadionach i dla widzów przed telewizorami.

Biało-Czerwoni udział w ME rozpoczną w niedzielę 16 czerwca od pojedynku z Holandią w Hamburgu (godz. 15), pięć dni później zagrają z Austriakami w Berlinie, a 25 czerwca - z Francją w Dortmundzie (oba o godz. 18).