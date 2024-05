Matty Cash nie znajdzie się w reprezentacji Polski na Euro 2024 - twierdzi "Przegląd Sportowy". Pierwszy mecz na mistrzostwach Europy Polacy rozegrają 16 czerwca.

Sebastian Szymański (z lewej) i Matty Cash / Leszek Szymański / PAP

Już w środę selekcjoner Michał Probierz ogłosi szeroki skład kadry, która będzie przygotowywać się do Euro 2024. Mistrzostwa odbędą się w Niemczech.

Matty Cash nie znajdzie się w kadrze

W kadrze na mistrzostwa zabraknie Matty'ego Casha - informuje "Przegląd Sportowy".

26-letni obrońca Aston Villi ma na swoim koncie 15 meczów w reprezentacji Polski. Uczestnik mundialu w Katarze zdawał się być pewniakiem w kadrze na Euro, ale Probierz podjął inną decyzję.

TVP Sport informuje, że powodem są problemy zdrowotne Casha. Według informacji "PS" wcale nie chodzi o względy zdrowotne. Cash nie spełnia pokładanych w nim nadziei i Probierz nie widzi go w reprezentacji na Euro, co nie oznacza, że nie może powrócić już do kadry.

29 osób w szerokiej kadrze Polski

W środę mamy poznać 29 nazwisk piłkarzy, którzy przygotowywać będą się na zgrupowaniu przed niemieckim Euro.

Na mistrzostwa Europy Michał Probierz zabierze 26-osobową kadrę. 7 czerwca dowiemy się, którzy piłkarze z szerokiej kadry nie pojadą na turniej finałowy ME.

"PS" informuje, że w reprezentacji nie znajdzie się także młody Dominik Marczuk. Młodzieżowiec sezonu Ekstraklasy i mistrz Polski z Jagiellonią Białystok musi jeszcze poczekać na swoją szansę w kadrze narodowej.

Mecze Polaków na Euro

"Biało-Czerwoni" znaleźli się w grupie D Euro 2024. Rywalami Polaków będą: Holandia, Austria i Francja.

Ekipa Probierza rywalizację na Euro rozpocznie w niedzielę 16 czerwca meczem z Holandią w Hamburgu (godz. 15).

Pięć dni później w Berlinie Polska zagra z Austrią (godz. 18). 25 czerwca w Dortmundzie kadra zmierzy się z reprezentacją Francji (godz. 18).

Ważne daty reprezentacji Polski

29.05: ogłoszenie listy powołanych na zgrupowanie reprezentacji

01.06: przyjazd sztabu trenerskiego przed zgrupowaniem w Warszawie

02.06: rozpoczęcie zgrupowania reprezentacji w Warszawie

02.06: pierwszy trening reprezentacji w Warszawie

03.06: sesja fotograficzna reprezentacji dla UEFA

07.06: ostatni dzień zgłoszenia kadry na turniej do UEFA

07.06: mecz towarzyski Polska — Ukraina w Warszawie

07/08.06: komunikat ze składem 26-osobowej kadry na Euro 2024

08.06: konferencja prasowa Michała Probierza po ogłoszeniu kadry na Euro 2024

10.06: mecz towarzyski Polska — Turcja w Warszawie

11.06: wyjazd reprezentacji na Euro 2024

12.06: pierwszy trening reprezentacji w Hanowerze

16.06: Polska - Holandia (Hamburg) - 15.00

21.06: Polska - Austria (Berlin) - 18.00

25.06: Polska - Francja (Dortmund) - 18.00