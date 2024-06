Piłkarskie mistrzostwa Europy w Niemczech za pasem - turniej rozpoczyna się już w piątek, a zakończy równo miesiąc później, 14 lipca. Spotkania będą rozgrywane na 10 stadionach w 10 miastach, przy czym dwa najważniejsze - mecz otwarcia i finał - na obiektach Monachium i Berlinie. Gdzie swoje grupowe mecze rozegra reprezentacja Polski? Jak wyglądają areny, na których rozgrywany będzie niemiecki turniej? Sprawdźcie!

Tegoroczne mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczną się 14 czerwca, a zakończą równo miesiąc później - 14 lipca.

Spotkania odbędą się na 10 stadionach w 10 niemieckich miastach: w Berlinie, Monachium, Dortmundzie, Stuttgarcie, Gelsenkirchen, Hamburgu, Düsseldorfie, Kolonii, Lipsku i we Frankfurcie nad Menem.

Co ciekawe, turniejowe nazwy futbolowych aren są inne od tych, które znamy na co dzień. Przyczyną jest polityka UEFA, która chce zapobiec konfliktom z własnymi umowami sponsorskimi oraz utrzymać jasną i spójną strategię brandingową podczas całego turnieju.

Co ważne, mniejsza jest też pojemność turniejowa obiektów.

Berlin

Olympiastadion Berlin / IMAGO / Matthias Koch / Imago Sport and News / East News

Omawiając areny, na których rozegrane zostaną spotkania o prymat w Europie, nie sposób nie zacząć od najważniejszego z nich - Stadionu Olimpijskiego w Berlinie (niem. Olympiastadion Berlin).

Obiekt powstał w latach 1934-1936, a już w roku ukończenia budowy odbyły się na nim igrzyska olimpijskie. Stadion w 2004 roku przeszedł przebudowę, której zawdzięcza obecny wygląd. Prace kosztowały 242 mln euro.

Dwa lata po modernizacji rozegrano na nim sześć spotkań w ramach mistrzostw świata, w tym finał. Obecnie na obiekcie swoje mecze rozgrywa Hertha Berlin. Od 1985 roku odbywają się tam także finały Pucharu Niemiec.

Wideo youtube

Pojemność Stadionu Olimpijskiego po przebudowie wynosi 74 228 miejsc, jednak podczas Euro 2024 będzie mogło na nim zasiąść 71 000 kibiców.

Podczas zbliżającego się turnieju rozegrane zostaną na nim trzy mecze grupowe, 1/8 finału, ćwierćfinał i co najważniejsze - finał.

Monachium

Munich Football Arena / Shutterstock

Monachium to kontekście zbliżającego się turnieju drugie najważniejsze miasto, na tamtejszym stadionie odbędzie się mecz otwarcia, w którym Niemcy podejmą Szkotów.

To bez wątpienia jeden z najnowocześniejszych obiektów na świecie. To, co najbardziej wyróżnia tę konstrukcję w porównaniu z innymi arenami, to bez wątpienia charakterystyczny dach i fasada stadionu.

Wideo youtube

Od sezonu 2005/2006 swoje mecze rozgrywa na nim Bayern Monachium, a także reprezentacja Niemiec. Rozegrano na nim kilka spotkań mistrzostw świata w 2006 roku, w tym mecz otwarcia, w którym Niemcy pokonali 4:2 Kostarykę.

Oprócz meczu otwarcia, na Allianz Arenie, która na czas turnieju przyjmie nazwę Munich Football Arena, rozegrane zostaną jeszcze trzy inne mecze grupowe, spotkanie 1/8 finału i półfinał. Na trybunach każdorazowo będzie mogło zasiąść 66 000 kibiców.

Dortmund

BVB Stadion Dortmund / Shutterstock

Na co dzień Signal Iduna Park, a na czas trwania Euro 2024 BVB Stadion Dortmund - to kolejny z najważniejszych obiektów tegorocznego turnieju.

Arena znajduje się w Dortmundzie i jest domowym stadionem dla tamtejszej Borussii. To szósty co do wielkości stadion w Europie i największy w Niemczech.

W przeszłości były na nim rozgrywane mecze mistrzostw świata w latach 1974 i 2006. Tutaj ciekawostka: to stadion, na którym swój pierwszy mecz w historii mundialu rozegrała reprezentacja Trynidadu i Tobago, remisując bezbramkowo ze Szwecją.

Wideo youtube

O ile na meczach ligowych na trybunach może zasiąść ponad 81 tys. osób, o tyle podczas Euro 2024 pojemność zostanie zmniejszona do "zaledwie" 62 000 kibiców.

Na dortmundzkim stadionie zostaną rozegrane cztery mecze grupowe, spotkanie 1/8 finału i półfinał.

Stuttgart

Stuttgart Arena / Shutterstock

Na Stuttgart Arenie, domowym stadionie piłkarzy VfB Stuttgart, podczas mistrzostw Europy zostanie rozegranych pięć spotkań - cztery grupowe i ćwierćfinał.

Obiekt został zbudowany w 1933 roku. 41 lat później był areną mistrzostw świata, w 1988 roku - mistrzostw Europy.

Wideo youtube

Przed mundialem w 2006 roku obiekt został zmodernizowany; rozegrano na nim wówczas m.in. mecz o trzecie miejsce, w którym Niemcy pokonali Portugalczyków 3:1.

Pojemność stadionu, który na co dzień nosi nazwę MHPArena, wynosi 60 058 osób, ale na trybunach podczas turnieju o prym w Europie frekwencja zostanie zmniejszona do 51 000 kibiców.

Gelsenkirchen

Arena AufSchalke / Shutterstock

Kolejnym stadionem, który trzeba omówić, jest ten, na którym na co dzień występują piłkarze Schalke 04 - Veltins-Arena (obiekt na czas Euro 2024 będzie się nazywał Arena AufSchalke).

Stadion został otwarty 13 sierpnia 2001 i bez wątpienia jest jednym z najnowocześniejszych obiektów świata.

Zostało na nim rozegranych kilka meczów grupowych mistrzostw świata w 2006 roku, w tym spotkanie szczególnie dla nas bolesne, w którym Biało-Czerwoni ulegli 0:2 Ekwadorowi. W przeszłości odbywały się na nim również zawody żużlowe, mecze hokeja na lodzie, a nawet... turnieje darta.

Wideo youtube

Na trybunach podczas meczów ligowych może zasiąść 62 271 osób, jednak podczas mistrzostw Europy pojemność zostanie zmniejszona do 50 000 kibiców.

Na Euro 2024 zostaną tam rozegrane trzy mecze grupowe i spotkanie 1/8 finału.

Hamburg

Volksparkstadion Hamburg / Shutterstock

Pora na Volksparkstadion, czyli stadion w Hamburgu, na którym na co dzień występują piłkarze HSV.

Obiekt oddano do użytku w 1953 roku i od tego czasu był świadkiem wielkich turniejów - mistrzostw świata w 1974 roku i mistrzostw Europy 14 lat później.

W latach 1998-2000 został przebudowany kosztem 97 mln euro i w 2000 roku oddany do użytku. Sześć lat później obiekt gościł kolejną wielką imprezę, czyli mundial.

Wideo youtube

Z obiektem wiąże się pewna ciekawostka - zainstalowano na nim zegar, który do 12 maja 2018 roku odmierzał czas gry HSV w Bundeslidze. Zegar zatrzymał się w momencie spadku HSV z niemieckiej ekstraklasy, co stało się po 54 latach, 261 dniach, 36 minutach i 10 sekundach. Teraz zegar pokazuje czas, jaki upłynął od założenia klubu.

Na Volksparkstadion Hamburg odbędzie się pięć spotkań - cztery grupowe i ćwierćfinał. Podczas Euro 2024 na trybunach zasiądzie 49 000 kibiców (8 tys. mniej niż na meczach ligowych).

Düsseldorf

Düsseldorf Arena / Shutterstock

Merkur Spiel-Arena, a na czas Euro 2024 Düsseldorf Arena, to stadion, który został otwarty w 2004 roku, a którego koszt budowy wyniósł 240 mln euro.

Obiekt jest "domem" dla piłkarzy Fortuny Düsseldorf. Co ciekawe, w drugiej połowie rozgrywek Bundesligi 2008/2009 na stadionie w Düsseldorfie swoje mecze rozgrywali jeszcze piłkarze Bayeru 04 Leverkusen.

Wideo youtube

Podczas niemieckiego turnieju zostanie na nim rozegranych pięć meczów - trzy grupowe, spotkanie 1/8 finału i ćwierćfinał.

Na meczach ligowych na trybunach może zasiąść ponad 54 tys. osób. Na Euro 2024 frekwencja będzie znacząco mniejsza, wyniesie bowiem 47 000 kibiców.

Frankfurt nad Menem

Frankfurt Arena / Shutterstock

Deutsche Bank Park, znany również jako Waldstadion, a na czas Euro 2024 Frankfurt Arena, to kolejny z obiektów, na którym zostaną rozegrane tegoroczne mistrzostwa Europy.

Stadion znajduje się we Frankfurcie nad Menem. Od 1925 roku swoje spotkania rozgrywają na nim piłkarze Eintrachtu Frankfurt.

Frankfurt Arena była obiektem zmagań m.in. podczas mistrzostw świata w 1974 roku i mistrzostw Europy 14 lat później. Zostały na nim rozegrane również mecze mundialu w 2006 roku. Co ciekawe, obiekt był również gospodarzem dwóch meczów futbolu amerykańskiego NFL w 2023 roku.

Wideo youtube

Podczas Euro 2024 na stadionie zostaną rozegrane cztery mecze grupowe i jedno spotkanie 1/8 finału.

Choć na meczach ligowych może na nim zasiąść 58 tys. widzów, to turniejowa pojemność będzie mniejsza, wyniesie bowiem 47 tys. fanów.

Kolonia

Cologne Stadium / Shutterstock

Cologne Stadium, który na co dzień nazywa się RheinEnergieStadion, również będzie gościł piłkarzy walczących o czempionat Starego Kontynentu.

Zostaną tam rozegrane cztery mecze grupowe i spotkanie 1/8 finału.

Wideo youtube

Stadion został otwarty 19 września 1923 roku, a przed mistrzostwami świata w 2006 roku został zmodernizowany. Na obiekcie na co dzień występują zawodnicy 1. FC Köln.

Pojemność stadionu wynosi równo 50 tys. kibiców, ale na czas turnieju zostanie zmniejszona do 43 000 fanów.

Lipsk

Leipzig Arena / Shutterstock

Pora na Red Bull Arenę, czyli Leipzig Stadium podczas Euro 2024 - obiekt, na którym swoje mecze ligowe rozgrywa ekipa RB Lipsk.

Obiekt powstał w miejscu istniejącego od 1956 roku Zentralstadion, mogącego pomieścić wówczas 100 tys. widzów.

Wideo youtube

Przed mundialem w 2006 roku stadion został zlikwidowany, a na jego miejsce postawiono nowy obiekt, który został oddany do użytku w marcu 2004 roku. W 2015 roku stadion został zmodernizowany.

Na Red Bull Arenie zostaną rozegrane trzy mecze grupowe i jedno spotkanie 1/8 finału. Choć obiekt może pomieścić ponad 47 tys. widzów, podczas Euro 2024 na trybunach zasiądzie zaledwie 40 000 fanów.

Gdzie zagrają Polacy?

Polacy w fazie grupowej mistrzostw Europy w Niemczech rozegrają trzy spotkania.

Pierwszy mecz Biało-Czerwoni zagrają w niedzielę 16 czerwca o godz. 15:00. Ich rywalem będzie Holandia, a areną zmagań - Volksparkstadion Hamburg.

Drugie spotkanie podopieczni Michała Probierza rozegrają w piątek 21 czerwca o godz. 18:00. Na ich drodze stanie Austria, a spotkanie odbędzie się Olympiastadion Berlin.

Ostatni grupowy mecz Biało-Czerwonych przypada na wtorek 25 czerwca. O godz. 18:00 rywalem Polaków będą Francuzi. Spotkanie tym razem odbędzie się na BVB Stadion Dortmund.