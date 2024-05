Robert De Niro przed budynkiem nowojorskiego sądu, w którym toczy się proces Donalda Trumpa, przestrzegał przed powrotem byłego prezydenta do władzy. To nie spodobało się zwolennikom Trumpa, którzy zaczęli obrażać aktora. „Masz wyprany mózg” – usłyszał od tłumu gwiazdor kina.

/ CHARLY TRIBALLEAU / East News/AFP

De Niro przemawiał podczas zorganizowanego przez sztab prezydenta Joe Bidena wystąpienia w Nowym Jorku. Nie chcę was straszyć. Nie, nie, może i chcę was przestraszyć. Bo jeśli Trump powróci do Białego Domu, możecie pożegnać się z tymi wszystkimi swobodami, do których przywykliście. Możecie zapomnieć o wyborach (...). Jeśli on wejdzie (do Białego Domu), mogę wam powiedzieć już teraz, nigdy stamtąd nie odejdzie - powiedział De Niro, stojąc naprzeciw budynku sądu w Manhattanie, gdzie we wtorek obrońcy Trumpa i prokuratorzy wygłaszali mowy końcowe w dobiegającym końca procesie karnym byłego prezydenta.