Dla uczniów podstawówek, którzy już mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/24, rozpoczyna się czas, kiedy trzeba przystąpić do rekrutacji. Wielu młodych ludzi i rodziców poświęca teraz sporo czasu na dokonanie kalkulacji, na ile punktów zdobytych za oceny na świadectwie i z egzaminu pisemnego mogą liczyć. Wynik takich wyliczeń często ma wpływ na wybór szkoły, do której uczeń złoży wniosek.

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty? / Shutterstock W rekrutacji do liceum lub technikum uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 200 pkt: 100 pkt za oceny na świadectwie ze szkoły podstawowej i dodatkowe osiągnięć;

100 pkt za wyniki egzaminów. Zasady obliczania punktów przy rekrutacji do liceów i techników określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 18 listopada 2022 r. (rozporządzenie MEiN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów). Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdziesz w RMF24.pl w raporcie Egzamin ósmoklasisty 2023. Kliknij, aby przeczytać>>> Jak przeliczać punkty z egzaminów dla ósmoklasistów? Jak uzyskać 100 pkt? Na koniec podstawówki uczniowie zdawać będą trzy egzaminy pisemne: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Egzaminy z tych przedmiotów odbędą się w dniach 23-25 maja 2023 r. Z egzaminów pisemnych uczniowie mogą zdobyć maksymalnie: 35 pkt - z języka polskiego;

35 pkt - z matematyki;

30 pkt - z języka obcego. Zobacz również: Próbny egzamin ósmoklasisty. Język polski - przykładowe zadania i odpowiedzi Przelicznik wyniku procentowego z egzaminu na punktację w ramach rekrutacji do liceów i techników wygląda następująco: wynik procentowy egzaminów z języka polskiego i matematyki mnoży się przez współczynnik 0,35;

wynik procentowy egzaminu z języka obcego nowożytnego mnoży się przez współczynnik 0,30. Przykład. Uczeń uzyskał z egzaminu pisemnego z matematyki 80 proc. Z przelicznika podanego w rozporządzeniu MEiN wynika, że zdobędzie 28 pkt (80 x 0,35 = 28). Na egzaminie z języka angielskiego uczennica zdobyła 90 proc., co przeliczone zostanie na 27 pkt w ramach rekrutacji (80 x 0,30 = 27). Ile punktów można uzyskać za oceny na świadectwie, udział w konkursach i aktywność społeczną? W rozporządzeniu MEiN z 18 listopada 2022 r. dotyczącym zasad rekrutacji do liceów i techników określono, ile punktów można otrzymać maksymalnie za oceny ze świadectwie: 18 pkt - język polski;

18 pkt - matematyka;

18 pkt - pierwszy wybrany przedmiot uwzględniany w rekrutacji;

18 pkt - drugi wybrany przedmiot uwzględniany w rekrutacji. W ramach rekrutacji można uzyskać dodatkowe punkty: 18 pkt - za udział w konkursach;

7 pkt - za świadectwo z czerwonym paskiem;

3 pkt - za aktywność społeczną (wolontariat). W jaki sposób przeliczane są oceny ze świadectwa? 18 pkt - ocena celująca (6)

17 pkt - ocena bardzo dobra (5)

14 pkt - ocena dobra (4)

8 pkt - ocena dostateczna (3)

2 pkt - ocena dopuszczająca (2). W rozporządzeniu wyjaśniono, że pod uwagę brane są oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia. Chodzi o to, że nauka niektórych przedmiotów - np. muzyki lub plastyki - kończy się w klasie VII i ocena wtedy uzyskana trafia na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz ma wpływ na zakończenie nauki z wyróżnieniem. Ile punktów można otrzymać za świadectwo z czerwonym paskiem? Uczniowie, którzy kończą szkołę podstawową z wyróżnieniem, otrzymują 7 pkt podczas rekrutacji do liceów i techników. Do zdobycia świadectwa z czerwonym paskiem konieczne jest uzyskanie średniej z ocen na poziomie co najmniej 4,75. Punkty za aktywność społeczną i wolontariat Rozporządzenie MEiN określa, że "w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, (...) przyznaje się 3 punkty". 18 pkt za udział w konkursach. Za co można je uzyskać? Uczniowie, którzy z sukcesami brali udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych mogą w ramach rekrutacji zdobyć maksymalnie 18 pkt. Najwyżej - na 10 pkt - wycenianie jest wywalczenie tytułu laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub sukces w zawodach międzynarodowych albo ogólnopolskich. Sposób przyznawania punktów za osiągnięcia w konkursach określony jest w paragrafie 6 rozporządzenia MEiN. § 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy, za: 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów; 2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty": a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów; 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów, f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty; Zobacz również: Próbny egzamin ósmoklasisty. Przykładowe arkusze z matematyki 4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów; Dziennik Ustaw - 3 - Poz. 2431 5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, b) krajowym - przyznaje się 3 punkty, c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt. Zobacz również: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - poznaj harmonogram

