Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Jednak dla uczniów ósmych klas to czas przygotowań do egzaminu oraz walki o jak najwyższe oceny, które dadzą miejsce w wymarzonej szkole ponadpodstawowej. Jednym z wyzwań, przed którym stają uczniowie oraz rodzice, jest przypilnowanie terminów rekrutacji. Podpowiadamy zatem, jak o nich nie zapomnieć.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do liceum - zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Olkuśnik / PAP

Terminy rekrutacyjne uzależnione są od województwa, w którym uczeń stara się o miejsce w szkole ponadpodstawowej. Przyszli absolwenci podstawówek będą mieli czas na złożenie dokumentów od połowy maja do połowy czerwca. Wyjątkiem jest województwo łódzkie, gdzie można to zrobić przez 30 dni od 24 kwietnia. W tym regionie jednak możliwe jest wprowadzenie zmian na początku lipca.

Dla uczniów, którzy mają przed sobą między innymi sprawdziany kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej czy egzaminy zdolności kierunkowych przewidziano inny harmonogram rekrutacji. Tu również ważna jest lokalizacja.

Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych województwo termin dla większości uczniów dla uczniów, którzy zdają dodatkowe egzaminy * dolnośląskie 15 maja-19 czerwca 15-31 maja kujawsko-pomorskie 15 maja-16 czerwca 15 maja-16 czerwca lubelskie 15 maja-23 czerwca 15-31 maja lubuskie 15 maja-21 czerwca 15-31 maja łódzkie 24 kwietnia-23 maja (do godz. 12.00)** 24 kwietnia-23 maja (do godz. 12.00)*** małopolskie 15 maja-19 czerwca 15-30 maja mazowieckie 15 maja-19 czerwca 15-29 maja opolskie 15 maja-19 czerwca 15-30 maja podkarpackie 15 maja-16 czerwca 15-31 maja podlaskie 15 maja-19 czerwca 15-29 maja pomorskie 15 maja-20 czerwca 15-30 maja śląskie 15 maja-19 czerwca 15-29 maja świętokrzyskie 15 maja-21 czerwca 15-31 maja warmińsko-mazurskie 22 maja-21 czerwca 22-31 maja wielkopolskie 15 maja-16 czerwca 15-31 maja zachodniopomorskie 9 maja-16 czerwca 9-31 maja *dla uczniów, którzy zdają dodatkowo egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej **możliwość wprowadzania zmian 4-10 lipca do godz. 15.00 *** *możliwość wprowadzania zmian 4-10 lipca do godz. 15.00

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Dodatkowe egzaminy, próby i sprawdziany

W całej Polsce egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 23, 24 i 25 maja. Jednak to nie jedyne testy, jakim poddani zostaną przyszli absolwenci. Uczniowie, którzy chcą dostać się do szkoły ponadpodstawowej o specjalistycznym profilu, przejdą dodatkowe egzaminy. Ich terminy różnią się w zależności od regionu kraju. Dokładne daty ustalają dyrektorzy poszczególnych szkół.

Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku - terminy

Egzamin ósmoklasisty w tym roku potrwa od 23 do 25 maja. Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły podstawowej.

23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 - język polski

24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 - matematyka

25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 - język obcy (nauczany w ramach zajęć szkolnych)

Rozdanie świadectw ósmoklasistom i uzupełnienie wniosku

Na 23 czerwca czeka wielu uczniów z całej Polski. To dzień zakończenia obecnego roku szkolnego. Po odebraniu świadectwa kandydaci do szkół ponadpodstawowych mają kilkanaście dni dla uzupełnienie podania do wymarzonego miejsca nauki. W województwie kujawsko-pomorskim pod koniec czerwca będzie można złożyć nowy wniosek do szkół z egzaminami uzdolnień i kompetencji.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu województwo termin dolnośląskie 23 czerwca-10 lipca kujawsko-pomorskie 27 czerwca-11 lipca* lubelskie 23 czerwca-10 lipca lubuskie 23 czerwca-10 lipca łódzkie 6-10 lipca (do godz. 15.00) małopolskie 23 czerwca-10 lipca mazowieckie 23 czerwca-12 lipca opolskie 23 czerwca-10 lipca podkarpackie 23 czerwca-10 lipca podlaskie 23 czerwca-12 lipca pomorskie 23 czerwca-12 lipca śląskie 23 czerwca-10 lipca świętokrzyskie 23 czerwca-12 lipca warmińsko-mazurskie do 12 lipca wielkopolskie 23 czerwca-10 lipca zachodniopomorskie 23 czerwca-10 lipca * między 27 a 30 czerwca można złożyć nowy wniosek do szkół z egzaminami uzdolnień i kompetencji

Zakwalifikowani do szkoły ponadpodstawowej

W lipcu absolwenci szkół podstawowych poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty / Archiwum / RMF FM

Kolejną ważną datą będzie pierwszy poniedziałek lipca (3 lipca). To wtedy absolwenci szkół podstawowych poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jego wynik nie ma wpływu na ukończenie podstawówki. W połowie lipca, tu także dokładny termin uzależniony od województwa, szkoły podadzą do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Potem pozostanie już tylko dni, kiedy kandydat będzie musiał potwierdzić chęć przyjęcia do danej placówki.

Musi w tym czasie dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. Jeśli zakwalifikowano go do szkoły z kształceniem zawodowym, wymagającej zaświadczenia lekarskiego, musi dostarczyć i ten dokument.

Podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych województwo termin dolnośląskie 31 lipca kujawsko-pomorskie 24 lipca lubelskie 24 lipca lubuskie 21 lipca łódzkie 21 lipca małopolskie 27 lipca mazowieckie 27 lipca opolskie 24 lipca podkarpackie 24 lipca podlaskie 24 lipca pomorskie 27 lipca śląskie 26 lipca świętokrzyskie 28 lipca warmińsko-mazurskie 21 lipca wielkopolskie 24 lipca zachodniopomorskie 21 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły województwo termin dolnośląskie 19-28 lipca kujawsko-pomorskie do 21 lipca lubelskie 18-21 lipca lubuskie 17-20 lipca łódzkie 14-20 lipca (do godz. 12.00) małopolskie 19-26 lipca mazowieckie 21-26 lipca opolskie 17-21 lipca podkarpackie 17-21 lipca podlaskie do 21 lipca pomorskie 20-26 lipca śląskie 18-25 lipca świętokrzyskie 21-27 lipca warmińsko-mazurskie 23 czerwca-20 lipca wielkopolskie 17-21 lipca zachodniopomorskie 17-21 lipca (do godz. 10.00)

Wyniki rekrutacji województwo termin dolnośląskie 18 lipca kujawsko-pomorskie 18 lipca lubelskie 18 lipca lubuskie 17 lipca łódzkie 14 lipca małopolskie 19 lipca mazowieckie 21 lipca opolskie 17 lipca podkarpackie do 17 lipca podlaskie 18 lipca pomorskie 19 lipca śląskie 18 lipca świętokrzyskie 20 lipca warmińsko-mazurskie 14 lipca wielkopolskie 17 lipca zachodniopomorskie 17 lipca

Ostatnia szansa w rekrutacji uzupełniającej

W połowie sierpnia szkoły ostatecznie potwierdzą listę swoich nowych uczniów. / Archiwum / RMF FM

Niepowodzenie w pierwszym etapie naboru nie przekreśla jeszcze szans na dostanie się do wymarzonej szkoły. Na przełomie lipca i sierpnia, w zależności od województwa, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Na początku drugiego miesiąca wakacji szkoły ponadpodstawowe ponowie wskażą listę kandydatów zakwalifikowanych do nauki w placówce. Ci znów mają kilka dni na dostarczenie wymaganych dokumentów. W połowie sierpnia szkoły ostatecznie potwierdzą listę swoich nowych uczniów.

Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej województwo termin dolnośląskie 1-3 sierpnia kujawsko-pomorskie 24 lipca-31 lipca lubelskie 24-31 lipca lubuskie 1-4 sierpnia łódzkie 21-26 lipca (do godz. 12.00) małopolskie 28 lipca-4 sierpnia, 28-31 lipca dla zdających egzaminy mazowieckie 31 lipca-2 sierpnia opolskie 26-31 lipca podkarpackie 25-28 lipca (25-26 lipca dla zdających egzaminy) podlaskie 25-28 lipca pomorskie 1-3 sierpnia śląskie 27 lipca-1 sierpnia świętokrzyskie 31 lipca-3 sierpnia warmińsko-mazurskie 24 lipca-3 sierpnia, 24-28 lipca dla zdających egzaminy wielkopolskie 25-28 lipca, 25-26 lipca dla zdających egzaminy zachodniopomorskie 24-28 lipca, 24-25 lipca dla zdających egzaminy

Wyniki rekrutacji uzupełniającej województwo termin dolnośląskie 9 sierpnia kujawsko-pomorskie 8 sierpnia lubelskie 8 sierpnia lubuskie 14 sierpnia łódzkie 1 sierpnia małopolskie 14 sierpnia mazowieckie 9 sierpnia opolskie do 11 sierpnia podkarpackie do 3 sierpnia podlaskie 8 sierpnia pomorskie 11 sierpnia śląskie 8 sierpnia świętokrzyskie 11 sierpnia warmińsko-mazurskie 11 sierpnia wielkopolskie 3 sierpnia zachodniopomorskie 3 sierpnia

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej województwo termin dolnośląskie 18 sierpnia kujawsko-pomorskie 11 sierpnia lubelskie 14 sierpnia lubuskie 21 sierpnia łódzkie 7 sierpnia małopolskie 22 sierpnia mazowieckie 11 sierpnia opolskie 18 sierpnia podkarpackie 11 sierpnia podlaskie 14 sierpnia pomorskie 18 sierpnia śląskie 16 sierpnia świętokrzyskie 24 sierpnia warmińsko-mazurskie 18 sierpnia wielkopolskie 11 sierpnia zachodniopomorskie 9 sierpnia