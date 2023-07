Uczniowie VIII klas szkół podstawowych wczoraj dowiedzieli się, jak poszedł im egzamin. Wynik ten nie ma wpływu na ukończenie podstawówki. Jest jednak bardzo istotny przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin ósmoklasisty. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Listy przyjętych do jednego z warszawskich liceów, zdj. archiwalne / Wojciech Olkuśnik / PAP Wczoraj Centralna Komisja Edukacyjna podała wyniki egzaminu ósmoklasisty . Uczniowie z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 53 proc. Ósmoklasiści musieli napisać też egzamin z języka obcego. Najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (wybrało go 97,9 proc.), na drugim miejscu niemiecki. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego to 66 proc. punktów, z niemieckiego - 53 proc., z rosyjskiego - 68 proc., z francuskiego - 82 proc., z hiszpańskiego - 69 proc. i z włoskiego - 69 proc. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 6 lipca do szkół podstawowych trafią oficjalne zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Uczeń lub jego rodzic powinien je odebrać osobiście z placówki. Oryginał jest bowiem niezbędny podczas rekrutacji - gdy szkoła ogłosi bowiem listę zakwalifikowanych kandydatów, uczeń musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej placówce. Musi przekazać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Listy przyjętych do szkoły w połowie lipca Szkoły podają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w połowie lipca. Dokładny termin uzależniony jest od województwa. Potem pozostanie już tylko kilka dni, kiedy kandydat będzie musiał potwierdzić chęć przyjęcia do danej placówki. Musi w tym czasie dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. Jeśli zakwalifikowano go do szkoły z kształceniem zawodowym, wymagającej zaświadczenia lekarskiego, musi dostarczyć i ten dokument. Wyniki rekrutacji województwo termin dolnośląskie 18 lipca kujawsko-pomorskie 18 lipca lubelskie 18 lipca lubuskie 17 lipca łódzkie 14 lipca małopolskie 19 lipca mazowieckie 21 lipca opolskie 17 lipca podkarpackie do 17 lipca podlaskie 18 lipca pomorskie 19 lipca śląskie 18 lipca świętokrzyskie 20 lipca warmińsko-mazurskie 14 lipca wielkopolskie 17 lipca zachodniopomorskie 17 lipca Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły województwo termin dolnośląskie 19-28 lipca kujawsko-pomorskie do 21 lipca lubelskie 18-21 lipca lubuskie 17-20 lipca łódzkie 14-20 lipca (do godz. 12.00) małopolskie 19-26 lipca mazowieckie 21-26 lipca opolskie 17-21 lipca podkarpackie 17-21 lipca podlaskie do 21 lipca pomorskie 20-26 lipca śląskie 18-25 lipca świętokrzyskie 21-27 lipca warmińsko-mazurskie 23 czerwca-20 lipca wielkopolskie 17-21 lipca zachodniopomorskie 17-21 lipca (do godz. 10.00) Podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych województwo termin dolnośląskie 31 lipca kujawsko-pomorskie 24 lipca lubelskie 24 lipca lubuskie 21 lipca łódzkie 21 lipca małopolskie 27 lipca mazowieckie 27 lipca opolskie 24 lipca podkarpackie 24 lipca podlaskie 24 lipca pomorskie 27 lipca śląskie 26 lipca świętokrzyskie 28 lipca warmińsko-mazurskie 21 lipca wielkopolskie 24 lipca zachodniopomorskie 21 lipca Rekrutacja uzupełniająca Niepowodzenie w pierwszym etapie naboru nie przekreśla jeszcze szans na dostanie się do wymarzonej szkoły. Na przełomie lipca i sierpnia, w zależności od województwa, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. Na początku drugiego miesiąca wakacji szkoły ponadpodstawowe ponowie wskażą listę kandydatów zakwalifikowanych do nauki w placówce. Ci znów mają kilka dni na dostarczenie wymaganych dokumentów. W połowie sierpnia szkoły ostatecznie potwierdzą listę swoich nowych uczniów. Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej województwo termin dolnośląskie 1-3 sierpnia kujawsko-pomorskie 24 lipca-31 lipca lubelskie 24-31 lipca lubuskie 1-4 sierpnia łódzkie 21-26 lipca (do godz. 12.00) małopolskie 28 lipca-4 sierpnia, 28-31 lipca dla zdających egzaminy mazowieckie 31 lipca-2 sierpnia opolskie 26-31 lipca podkarpackie 25-28 lipca (25-26 lipca dla zdających egzaminy) podlaskie 25-28 lipca pomorskie 1-3 sierpnia śląskie 27 lipca-1 sierpnia świętokrzyskie 31 lipca-3 sierpnia warmińsko-mazurskie 24 lipca-3 sierpnia, 24-28 lipca dla zdających egzaminy wielkopolskie 25-28 lipca, 25-26 lipca dla zdających egzaminy zachodniopomorskie 24-28 lipca, 24-25 lipca dla zdających egzaminy Wyniki rekrutacji uzupełniającej województwo termin dolnośląskie 9 sierpnia kujawsko-pomorskie 8 sierpnia lubelskie 8 sierpnia lubuskie 14 sierpnia łódzkie 1 sierpnia małopolskie 14 sierpnia mazowieckie 9 sierpnia opolskie do 11 sierpnia podkarpackie do 3 sierpnia podlaskie 8 sierpnia pomorskie 11 sierpnia śląskie 8 sierpnia świętokrzyskie 11 sierpnia warmińsko-mazurskie 11 sierpnia wielkopolskie 3 sierpnia zachodniopomorskie 3 sierpnia Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej województwo termin dolnośląskie 18 sierpnia kujawsko-pomorskie 11 sierpnia lubelskie 14 sierpnia lubuskie 21 sierpnia łódzkie 7 sierpnia małopolskie 22 sierpnia mazowieckie 11 sierpnia opolskie 18 sierpnia podkarpackie 11 sierpnia podlaskie 14 sierpnia pomorskie 18 sierpnia śląskie 16 sierpnia świętokrzyskie 24 sierpnia warmińsko-mazurskie 18 sierpnia wielkopolskie 11 sierpnia zachodniopomorskie 9 sierpnia Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej województwo termin dolnośląskie 10-17 sierpnia kujawsko-pomorskie do 10 sierpnia lubelskie 8-11 sierpnia lubuskie 12-18 sierpnia łódzkie 1-4 sierpnia (do godz. 12.00) małopolskie 14-21 sierpnia mazowieckie 9-10 sierpnia opolskie 11-16 sierpnia podkarpackie 3-10 sierpnia podlaskie do 11 sierpnia pomorskie 14-17 sierpnia śląskie 8-14 sierpnia świętokrzyskie 16-23 sierpnia warmińsko-mazurskie do 17 sierpnia wielkopolskie 3-10 sierpnia zachodniopomorskie 3-9 sierpnia (do godz. 10.00) Odwołanie od wyników egzaminu ósmoklasisty? Warto pamiętać, że od egzaminu ósmoklasisty można się odwołać. Uczniowie i rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Wcześniej należy jednak złożyć wniosek do dyrektora odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej: pocztą lub elektronicznie. Termin wglądu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej - w porozumieniu z rodzicami. Trzeba zaznaczyć, że w wielu przypadkach procedura może się zakończyć dopiero po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych. Ewentualna zmiana wyników egzaminu może więc mieć znaczenie przy rekrutacji uzupełniającej. O tym, jak się odwołać, piszemy w osobnym artykule. Zobacz również: Jak odwołać się od wyników egzaminu ósmoklasisty?