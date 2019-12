W poniedziałek żółto-niebieski konwój zatrzymuje się w Szczecinie. Tym razem czekamy na Was na placu Orła Białego. Oczywiście mamy dla Was tysiąc pachnących drzewek, a pomoże nam je rozdać Mateusz Ziółko.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Zapowiada się wyjątkowo muzycznie. Obiecali nas odwiedzić śpiewający marynarze - w końcu Szczecin leży prawie nad morzem. Również Wy - nasi Słuchacze będziecie mogli zaprezentować swój muzyczny talent.

Tradycyjnym elementem naszej choinkowej akcji jest Kolędowe Karaoke! W każdym z 12 miast specjalne jury wybiera jedno świąteczne wykonanie, a spośród wyróżnionych w ten sposób nagrań Wy wybierzecie - w specjalnym głosowaniu, które rozpocznie się 23 grudnia - utwór, który otworzy Wigilijny Wieczór Kolęd na antenie RMF FM!





W weekend nasze serca podbiły wykonania tradycyjnych kolęd "Bóg się rodzi" i "Cicha noc".





"Bóg się rodzi" w wykonaniu Marzeny Korczak Jacek Skóra, RMF FM

"Bóg się rodzi" w wykonaniu Marzeny Korczak Jacek Skóra, RMF FM

Wielki finał w Krakowie!

Jak co roku w rozdawaniu choinek Słuchaczom RMF FM pomagają nam gwiazdy. W Szczecinie będzie z nami Mateusz Ziółko. W innych miastach dołączą do nas m.in. Sarsa, Enej, Lanberry i Roksana Węgiel!



