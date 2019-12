Udało się! W Katowicach razem ustanowiliśmy rekord Guinnessa we wspólnym śpiewaniu świątecznego hitu zespołu Wham - "Last Christmas". Legendarny utwór wybrzmiał podczas naszej akcji "Choinka pod choinkę od RMF FM", w ramach której w całej Polsce rozdajemy naszym słuchaczom żywe drzewka.

Według pierwszych szacunków aż 1411 osób śpiewało z nami ulubiony świąteczny utwór. Jesteśmy pewni, że nasze wykonanie "Last Christmas" przejdzie do historii. Żółto-niebieski tłum w Katowicach dał z siebie wszystko! Ślązacy nie oszczędzali gardeł o czym możecie się przekonać odtwarzając film z bicia rekordu. Pomogło też wsparcie Cleo, która od rana towarzyszy nam w Katowicach.

Tak śpiewająco rozpoczęliśmy naszą coroczną akcję "Choinka pod choinkę od RMF FM" . Później przyszedł czas na najważniejszy punkt wydarzenia - rozdawanie słuchaczom pięknych zielonych drzewek.



Świąteczny rekord to kolejna tego typu inicjatywa RMF FM. Zaczęło się 24 sierpnia 2017 roku na krakowskim Rynku. Wtedy to 1804 osoby utrzymały w powietrzu piłkę do siatkówki przez co najmniej 10 sekund. Pobity przez nas rekord został wpisany do Guinness World Records!

"Choinki pod choinkę" od RMF FM

W ramach akcji odwiedzimy jeszcze 11 miast. Sprawdź, kiedy będziemy w Twoim mieście i jaką okazję będziesz miał okazję spotkać!





Żółto-niebieskiej ekipie RMF FM towarzyszą. Na scenie 19. edycji akcji "choinki pod choinkę" pojawią się: Mesajah, Natalia Schroeder, Sylwia Grzeszczak, Michał Ziółko, Sarsa, Enej, Antek & Iza Krzan, Marcin Sójka, Lanberry, Roksana Węgiel oraz LIBER & InoRos i Viki Gabor!





Szanse na pokazanie swojego talentu mają też słuchacze RMF FM. Podczas świątecznego karaoke mogą zaprezentować swoje wokalne umiejętności. W każdym mieście specjalne jury wybierze najpiękniejsze wykonanie. Warto się postarać, bo nagroda jest wyjątkowa. Z najlepszych nagrań - w specjalnym głosowaniu, które rozpocznie się 23 grudnia - będziecie mieli okazję wybrać utwór, który otworzy wigilijny Wieczór Kolęd na antenie RMF FM.