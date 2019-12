W RMF FM wystartowaliśmy z naszą coroczną przedświąteczną akcją "Choinki pod choinkę"! Pierwszym miastem na trasie żółto-niebieskiego konwoju były tradycyjnie Katowice: jak co roku spotkaliśmy się z Wami na placu Lecha i Marii Kaczyńskich (dawnym placu Szewczyka). Zaczęliśmy wyjątkowo i z przytupem: wspólnie przeszliśmy do historii! Pobiliśmy bowiem rekord świata w śpiewaniu utworu "Last Christmas" zespołu Wham.

Nasz choinkowy konwój odwiedzi w sumie 12 miast. Zaczęliśmy w Katowicach, a w kolejnych dniach pojawimy się m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. Odwiedzimy też mieszkańców Lublina, Kielc i Rzeszowa. Finał naszej akcji zaplanowaliśmy zaś 23 grudnia w Krakowie.



Jak co roku w rozdawaniu choinek Słuchaczom RMF FM pomagają nam gwiazdy. W Katowicach towarzyszyła nam Cleo, a w innych miastach dołączą do nas m.in. Mesajah, Natalia Szroeder, Sarsa, Enej, Mateusz Ziółko, Sylwia Grzeszczak, Lanberry i Roksana Węgiel!

W Katowicach rozdajemy choinki w towarzystwie Cleo / Stach Leszczyński / PAP

Ustanowiliśmy kolejny rekord Guinnessa!

W tym roku początek naszej choinkowej akcji był absolutnie wyjątkowy: połączyliśmy go z biciem kolejnego rekordu Guinnessa. "Last Christmas" zespołu Wham to zdecydowanie największy świąteczny przebój - i dlatego zaśpiewaliśmy go razem z Wami, by pobić rekord świata!

Świąteczny rekord to kolejna tego typu inicjatywa RMF FM.

Zaczęło się 24 sierpnia 2017 roku na krakowskim Rynku: wtedy to 1804 osoby utrzymały w powietrzu piłkę do siatkówki przez co najmniej 10 sekund. Pobity przez nas wówczas rekord został wpisany do Guinness World Records!

14 czerwca 2018 roku postanowiliśmy z kolei zawalczyć o rekord w jednoczesnym podbijaniu piłki futbolowej. Ponad 1407 osób "kapkowało" piłkę przez minimum 10 sekund.

A 24 czerwca 2019 roku ustanowiliśmy nowy rekord Guinnessa w przytulaniu się do Białego Misia! Razem z Margaret, Eweliną Lisowską, Antkiem Smykiewiczem, Staszkiem Karpiel-Bułecką - i oczywiście Białym Misiem - dokonaliśmy tego w Zakopanem.

Tradycyjnie zapraszamy Was na świąteczne karaoke

Tradycyjnym elementem naszej choinkowej akcji jest Kolędowe Karaoke! Nie tylko gwiazdy, ale również Słuchacze RMF FM mają okazję do zaprezentowania szerokiej publiczności swojego muzycznego talentu - i wejścia w świąteczny nastrój.

W każdym z 12 miast specjalne jury wybierze jedno świąteczne wykonanie, a spośród wyróżnionych w ten sposób nagrań Wy wybierzecie - w specjalnym głosowaniu, które rozpocznie się 23 grudnia - utwór, który otworzy Wigilijny Wieczór Kolęd na antenie RMF FM!