Łódź była kolejnym miastem na trasie naszego choinkowego konwoju. Tysiąc zielonych, pachnących świerków rozdalismy przed Manufakturą.

Od rana byliśmy na placu przed Manufakturą w Łodzi. To tam zaparkował dziś żółto-niebieski konwój RMF FM, a wraz z nim tysiąc choinek pod choinkę dla naszych słuchaczy. Dzięki wam po raz pierwszy będę mieć naturalną choinkę! - usłyszał nasz reporter Michał Dobrołowicz od jednego ze słuchaczy.

Choinki pod choinkę od RMF FM w sobotę cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w Łodzi Jacek Skóra /RMF FM

Pierwsi chętni, żeby zabrać choinkę od RMF FM do swojego domu, zjawili się wczesnym rankiem.



Choinki pod choinkę od RMF FM dotarły do Łodzi Jacek Skóra /RMF FM

Jak co roku w rozdawaniu choinek Słuchaczom RMF FM pomagają nam gwiazdy. W Łodzi była z nami piosenkarka Natalia Szroeder.

Natalia Szroeder / Jacek Skóra / RMF FM

W innych miastach dołączą do nas m.in. Sarsa, Enej, Mateusz Ziółko, Sylwia Grzeszczak, Lanberry i Roksana Węgiel!

W sumie nasz choinkowy konwój odwiedzi przed świętami 12 miast w całym kraju: Wielki Finał akcji zaplanowaliśmy 23 grudnia w Krakowie.

Tradycyjnie zapraszamy Was na świąteczne karaoke

Tradycyjnym elementem naszej choinkowej akcji jest Kolędowe Karaoke! Nie tylko gwiazdy, ale również Słuchacze RMF FM mają okazję do zaprezentowania szerokiej publiczności swojego muzycznego talentu - i wejścia w świąteczny nastrój.

W każdym z 12 miast specjalne jury wybiera jedno świąteczne wykonanie, a spośród wyróżnionych w ten sposób nagrań Wy wybierzecie - w specjalnym głosowaniu, które rozpocznie się 23 grudnia - utwór, który otworzy Wigilijny Wieczór Kolęd na antenie RMF FM!

W Katowicach wśród tysięcy naszych Słuchaczy pojawili się na pl. Lecha i Marii Kaczyńskich również członkowie Zespołu Pieśni i Tańca "Małe Zagłębie", którzy zaśpiewali tradycyjną pastorałkę "Jam jest dudka". Właśnie to wykonanie wyróżniliśmy - zobaczcie!

„Jam jest dudka” śpiewa Zespól Pieśni i Tańca Małe Zagłębie Jacek Skóra /RMF FM



We Wrocławiu z kolei nasze serca podbił pan Bogdan, który - jak nam zdradził - liczy sobie już 86 wiosen! Pan Bogdan zaśpiewał "Przybieżeli do Betlejem": zobaczcie to wyjątkowe wykonanie!