"Wniosek o mój areszt to czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu (...). To także odwet za postępowania dotyczące podejrzeń korupcji jego samego" - napisał na portalu X Zbigniew Ziobro w odpowiedzi na wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Były minister sprawiedliwości podkreślił również, że "zawsze działał zgodnie z prawem".
W czwartek Prokuratura Krajowa skierowała do sądu wniosek o trzymiesięczny tymczasowy areszt wobec Zbigniewa Ziobry. Jak uzasadniono, konieczność zastosowania aresztu wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary.
Przebywający prawdopodobnie na Węgrzech Zbigniew Ziobro skomentował wniosek na portalu X, pisząc, że "u steru władzy w Polsce są przestępcy" i "wniosek o areszt to czysta zemsta Tuska".
"Zawsze działałem zgodnie z prawem. Wszystkie decyzje dotyczące Funduszu Sprawiedliwości miały oparcie w ustawach. Dziś u steru władzy w Polsce są przestępcy. Wniosek o mój areszt to czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu - od Nowaka, przez Giertycha i Grodzkiego, po Gawłowskiego. To także odwet za postępowania dotyczące podejrzeń korupcji jego samego" - czytamy.