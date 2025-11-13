Prokurator skierował dziś do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec Zbigniewa Ziobry. Konieczność zastosowania aresztu wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary.

Poseł PiS Zbigniew Ziobro. / Art Service / PAP

Prokuratura Krajowa chce tymczasowo aresztować Zbigniewa Ziobrę, byłego ministra sprawiedliwości.

Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na zatrzymanie oraz areszt, ale Ziobro aktualnie przebywa na Węgrzech.

Prokuratura obawia się, że Ziobro może uciec, utrudniać śledztwo, a nawet niszczyć dowody.

Pomimo propozycji Ziobry przesłuchania go za granicą, prokuratura nie zgadza się na to, bo uważa, że czynności muszą być prowadzone w Polsce i przez odpowiednio kompetentne osoby .

Prokurator zgromadził materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie Zbigniewowi Ziobrze zarzutów popełnienia 26 przestępstw.

W miniony piątek Sejm uchylił immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS.

Wówczas, jeszcze tego samego dnia wieczorem, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów oraz postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom ABW.

Dlaczego prokuratura chce aresztu dla Ziobry?

"Do dziś postanowienia o zatrzymaniu nie udało się zrealizować z uwagi na ustalenie, że podejrzany przebywa aktualnie na terenie Węgier" - zwraca uwagę w swoim komunikacie Prokuratura Krajowa.

Prokurator złożył dziś do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wniosek o zastosowanie wobec Zbigniewa Ziobry "środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy".

Prokuratura tłumaczy swój krok. "Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że Zbigniew Z. popełnił zarzucane mu 26 przestępstw" - czytamy w komunikacie. Jest to tzw. przesłanka ogólna.

Śledczy wskazują jednak jeszcze na trzy przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania. Chodzi o obawę ucieczki lub ukrycia, obawę bezprawnego utrudniania postępowania oraz groźbę wymierzenia surowej kary.

Obawa ucieczki

Prokuratura Krajowa zwraca, uwagę, że podejrzany już teraz przebywa na Węgrzech. "Z poczynionych ustaleń, a także z oświadczeń obrońcy wynika, że Zbigniew Z. nie ma w Polsce stałego miejsca pobytu" - czytamy w komunikacie PK. Śledczy obawiają się, że Ziobro nie stawi się na wezwanie w celu przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych.

"Obawa ta wynika z oceny dotychczasowych zachowań podejmowanych przez Zbigniewa Z. (w tej i innych sprawach), w tym z jego niestawiennictwa w Sejmie podczas postępowania w sprawie uchylenia immunitetu, a także z wypowiedzi medialnych, w których sugerował, że nie wróci do kraju i będzie uznawał za bezprawne wszelkie czynności podejmowane w sprawie przez sąd i prokuraturę" - czytamy w komunikacie.

W dodatku - jak podkreśla PK - podejrzany już uprzednio wielokrotnie lekceważył obowiązki świadka. Śledczy przywołują tu postępowania przed komisją sejmową ds. Pegasusa.

Obawa matactwa

Zdaniem prokuratora okoliczności sprawy, specyfika działalności objętej zarzutami i charakter przestępstw, rodzą realną obawę, że podejrzany, przebywając na wolności, będzie utrudniał postępowanie (np. poprzez ustalanie z innymi osobami treści wyjaśnień i zeznań w celu umniejszenia bądź wykluczenia swojej odpowiedzialności, uprzedzanie innych współsprawców o realizowanych czynnościach, a także poprzez niszczenie lub ukrywanie dowodów).

Obawa matactwa ze strony Zbigniewa Ziobry jest tym bardziej realna, iż "zarzuty dotyczą kierowania przez podejrzanego grupą przestępczą i polecania innym osobom, w tym obecnym współpodejrzanym, popełnienia czynów zabronionych" - podkreśla PK.

Prokuratura także w tym kontekście przywołuje liczne wypowiedzi medialne Ziobry, w których "formułował groźby pod adresem przedstawicieli organów państwa, w tym funkcjonariuszy policji, urzędników, sędziów i prokuratorów".

Groźba wysokiej kary

Jeśli chodzi o trzecią przesłankę szczególną, czyli groźbę wysokiej kary, Prokuratura Krajowa powołuje się na art. 258 § 2 k.p.k.. Mówi on, że "jeżeli podejrzanemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą podejrzanemu surową karą".

Kiedy można odstąpić od tymczasowego aresztowania?

PK informuje, że od tymczasowego aresztowania można odstąpić, gdy pozbawienie podejrzanego wolności spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

I tłumaczy, że z uzyskanej przez prokuratora opinii z zakresu onkologii wynika, że stan psychofizyczny Zbigniewa Ziobry jest dobry, pozwalający na przeprowadzenie z jego udziałem czynności procesowych. Jednocześnie biegła zastrzegła, że jeśli polityk PiS będzie wymagał kontynuacji leczenia, nie będzie to możliwe w warunkach pozbawienia wolności.

W razie zatrzymania Ziobro zostanie przebadany przez odpowiedniego lekarza w celu ustalenia jego aktualnego stanu zdrowia oraz możliwości leczenia w warunkach izolacji.

Jeśli będzie zachodziło poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia, prokurator natychmiast zwolni go z zatrzymania, odstąpi od tymczasowego aresztowania - mówi rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Zarzuty stawia polski prokurator w polskiej prokuraturze

Kilka dni temu Zbigniew Ziobro zaproponował Prokuraturze Krajowej przesłuchanie go w Brukseli lub na Węgrzech oraz zadeklarował, że stawi się na nim, by usłyszeć zarzuty.

Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił podczas czwartkowej konferencji prasowej, że zasadą w śledztwach jest, iż zarzuty podejrzanemu stawia polski prokurator w polskiej prokuraturze. Dodał, że istnieją "pewne tryby" umożliwiające wykonanie czynności "w ramach pomocy międzynarodowej, pomocy prawnej". Ale nie w tego rodzaju sprawie i nie w takiej sytuacji, w której jesteśmy obecni - zaznaczył.

Żeby to realizować, to muszą być pewne szczególne okoliczności, które to uzasadniają. W mniejszej sprawie te szczególne okoliczności nie zachodzą - powiedział prok. Nowak.

Według rzecznika PK przesłuchanie podejrzanego w tej sprawie nie jest możliwe do zrealizowania za granicą, ponieważ osoby, które miałyby tego dokonać, nie byłyby wystarczająco kompetentne, aby "przeprowadzić czynności w tak skomplikowanej, wielowątkowej sprawie w sposób prawidłowy i skuteczny".

Nie ma tutaj żadnych podstaw do tego, aby podejrzany Zbigniew Z. był traktowany wyjątkowo, inaczej niż inni podejrzani - dodał.

Afera Funduszu Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości zarzut utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ziobro - zdaniem prokuratury - miał wykorzystywać swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Chodzi m.in. o wydawanie swoim podwładnym polecenia łamania prawa w celu zapewnienia wybranym podmiotom dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. To też ingerencja w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.



