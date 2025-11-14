Rodzinna tragedia w Stambule. Agencja prasowa DHA poinformowała o śmierci kobiety, matki dzieci, które również zmarły prawdopodobnie z powodu zatrucia pokarmowego. Ojciec walczy o życie na oddziale intensywnej terapii. Trzy osoby zostały zatrzymane.

Rodzina miała zjeść m.in. małże od ulicznego sprzedawcy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Stambule doszło do rodzinnej tragedii - zmarła matka i dwoje dzieci, prawdopodobnie w wyniku zatrucia pokarmowego.

Ojciec rodziny walczy o życie na oddziale intensywnej terapii.

Policja ustaliła, że rodzina jadła kumpiry i małże od ulicznego sprzedawcy oraz posiłek w restauracji w dzielnicy Ortakoy.

Trwa analiza hotelowego monitoringu i śledztwo prokuratury w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Restauracja została zamknięta, a służby miejskie skontrolowały ulicznego sprzedawcę.

Wakacje czteroosobowej rodziny z Hamburga zakończyły się tragicznie. 12 listopada w nocy, jednym ze stambulskich hoteli, matka zauważyła, że jej 3-letnia córka jest nieprzytomna. Na miejsce wezwano karetki pogotowia i policję.

Cała rodzina trafiła do szpitala z objawami zatrucia pokarmowego. Niestety życia 3-latki i starszego, 6-letniego brata nie udało się uratować. To nie był koniec tragicznych informacji.

Dziś poinformowano, że zmarła też matka dzieci. Ojciec walczy o życie na oddziale intensywnej terapii.

Posiłek w centrum Stambułu

Policja ustaliła, że po przybyciu do Stambułu rodzina zjadła kumpiry - czyli nadziewane ziemniaki i małże kupione od ulicznego sprzedawcy w dzielnicy Ortakoy. Jedli też posiłek w restauracji.

Mundurowi analizują teraz hotelowy monitoring, aby ustalić, jaki był dokładny przebieg zdarzeń.

Turecka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Zatrzymano trzy osoby.

Restauracja, w której posiłek miała zjeść rodzina, została zamknięta. Miejskie służby przeprowadziły też kontrolę u ulicznego sprzedawcy.