Już po raz osiemnasty Nikiszowiec zamieni się w świąteczną krainę pełną magii, aromatów i wyjątkowych atrakcji. W dniach 5-7 grudnia odbędzie się Jarmark Na Nikiszu 2025 - to nie tylko tradycja, ale i nowe niespodzianki, które rozświetlą grudniowy weekend. Sprawdź, co czeka na gości w tym roku!

Jarmark Na Nikiszu świętuje 18. edycję, wprowadzając wyjątkową, świąteczną atmosferę w zabytkowym Nikiszowcu.

Nowość tego roku to spektakularny Drone Light Show, który rozświetli niebo nad osiedlem i zachwyci wszystkich uczestników.

Zaplanowano kultowe atrakcje, w tym występ orkiestry dętej "Wieczorek" oraz bogaty program animacji dla dzieci.

Na stoiskach znajdziesz rękodzieło, regionalne smakołyki, nalewki, miody oraz świąteczne ozdoby i prezenty.

Dojazd na jarmark jest bezpłatny komunikacją miejską z centrum Katowic, a wydarzenie odbędzie się 5-7 grudnia.

Osiedle w świątecznej odsłonie - 18 lat tradycji

Świąteczna atmosfera już po raz 18. wypełni zabytkowe uliczki katowickiego Nikiszowca. Jarmark Na Nikiszu osiąga pełnoletność - to już 18. edycja tego wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz największych świątecznych atrakcji na Śląsku. Organizatorzy nie kryją dumy i radości, podkreślając, że po tylu latach tworzenia tej niezwykłej historii, przyszedł czas na świętowanie dojrzałości: "W końcu osiągnęliśmy dojrzałość. Po tylu latach tworzenia tej niezwykłej historii i budowania wyjątkowej marki doszliśmy do tego ważnego momentu - dorosłości. Radość, duma, ale także pewna stabilizacja - w najlepszym tego słowa znaczeniu".

Ale nie ma mowy o rutynie! "To przecież znów będzie niezwykłe wydarzenie. Dzięki atmosferze, którą tworzą ludzie, miejsce, historia, świąteczne produkty i rękodzielnicze cudeńka oraz ten magiczny, nie do podrobienia klimat. I znów sprawdzi się nasza dewiza: Jest tylko jedno takie miejsce i jeden taki jarmark - Jarmark Na Nikiszu".

Iluminacje, drony i orkiestra - magia światła i dźwięku

Tegoroczny jarmark to prawdziwa uczta dla zmysłów. Organizatorzy zapowiadają, że świąteczne iluminacje zostaną przygotowane specjalnie z myślą o unikalnej przestrzeni Nikiszowca. Nowością, której jeszcze nie było, będzie spektakularny Drone Light Show - specjalny pokaz świetlny, który rozświetli niebo nad osiedlem i na pewno pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Nie zabraknie też klasycznych atrakcji, które zyskały już miano kultowych. Na scenie pojawi się orkiestra dęta "Wieczorek", a dla najmłodszych przewidziano bogaty program animacji i zabaw.

Jarmark pełen smaków i zapachów - czego można się spodziewać?

Jarmark Na Nikiszu to prawdziwy raj dla miłośników świątecznych smaków i aromatów. Na licznych stoiskach wystawców będzie można znaleźć nie tylko wyjątkowe rękodzieło, ale również regionalne specjały, przetwory, wina, nalewki i miody. Dla łasuchów przewidziano szeroki wybór świątecznych przysmaków i potraw kuchni lokalnej. Oprócz tego na gości czekać będą stoiska z biżuterią, zabawkami, książkami oraz świątecznymi ozdobami - wszystko to, co pozwoli poczuć wyjątkowy klimat Bożego Narodzenia.

Wygodny dojazd i nowe godziny otwarcia

Organizatorzy zadbali również o komfort uczestników. Na Jarmark Na Nikiszu będzie można dojechać nieodpłatną komunikacją miejską z centrum Katowic, dzięki czemu każdy chętny bez problemu dotrze na miejsce.

W tym roku zmieniają się godziny otwarcia wydarzenia:

piątek (5.12): 12:00-20:00

sobota (6.12): 11:00-21:00

niedziela (7.12): 11:00-19:00

Warto już dziś zarezerwować sobie ten grudniowy weekend!

Jedyny taki jarmark - Jarmark Na Nikiszu 2025 pod patronatem RMF FM

Niepowtarzalny klimat, tradycja, magia światła i wspólnego świętowania - to wszystko czeka na mieszkańców Katowic i gości z całego regionu już w pierwszy weekend grudnia.

Jarmark Na Nikiszu 2025 odbędzie się w dniach 5-7 grudnia i jak co roku objęty jest patronatem medialnym RMF FM.

Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu na Facebooku , gdzie na bieżąco pojawiają się szczegóły dotyczące tegorocznej edycji.

Nie przegap okazji - "Jest tylko jedno takie miejsce i jeden taki jarmark - Jarmark Na Nikiszu".