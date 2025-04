23 310 zł miesięcznie – to kwota, jaką posłowie dostają miesięcznie na prowadzenie swoich biur. Część z tych pieniędzy wydają na podróże taksówkami. Z analizy "Faktu" wynika, że w tej kadencji najwięcej na transport taksówkami wydali Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej i Izabela Bodnar z Polski 2050.

W tym roku posłowie otrzymują 23 300 zł ryczałtu miesięcznie na prowadzenie biur i działalności parlamentarnej / Shutterstock

Politycy w związku z pełnieniem funkcji posła mogą liczyć na wiele korzyści. Oprócz uposażenia otrzymują dietę, dodatki funkcyjne i mieszkaniowe, a także pieniądze na prowadzenie biur poselskich.

W tym roku posłowie dostają 23 300 zł ryczałtu miesięcznie na prowadzenie biur i działalności parlamentarnej. Na stronach Sejmu pojawiły się sprawozdania posłów z wydatków poniesionych na biura.

Pieniądze posłowie mogą m.in. wydać na przejazdy taksówkami. Jak się okazuje, część z nich chętnie korzysta z takiej możliwości. Z analizy "Faktu" wynika, że jednym z posłów, który wydaje więcej na taksówki od początku kadencji jest Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej. Były prezes klubu żużlowego Falubaz Zielona Góra na taksówki wydał 13 271,28 zł.

Jeżeli transport sejmowy jest niewydolny i nie ma innej możliwości dotarcia do ministerstw, PKP czy lotniska, to korzystam z taxi - tak poseł tłumaczył swoje wydatki w rozmowie z dziennikarzami. Co ciekawe, ten sam poseł uwielbia też korzystać z bezpłatnych lotów dla parlamentarzystów. Od początku kadencji do końca stycznia jego loty kosztowały podatników 120 tysięcy złotych, o czym pisaliśmy >>>TUTAJ<<< . Robert Dowhan odliczył też niemal 55 tys. zł na przejazdy własnym samochodem w ramach kilometrówki.

Niewiele mniej na przejazdy taksówkami wydała poseł Izabela Bodnar z Polski 2050. Mowa o 13124,33 zł. Posłanka tłumaczyła, że ta kwota to wynik tego, że po Warszawie porusza się wyłącznie taksówkami, ale dzięki temu jest w grupie posłów, która na przejazdy własnym samochodem odliczyła mniej niż inni politycy - chodzi o 19846,24 zł.

W tej kadencji najwięcej z kosztów przejazdu odliczyli: Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej (54 865 zł), Dariusz Matecki (53 929 zł), a także Ryszard Petru (50 969 zł).

Zarobki posłów i dodatki:

Uposażenie poselskie (pensja)

13 467 zł brutto miesięcznie. Po 5-procentowej podwyżce, która weszła w życie na początku 2025 roku.

Dieta parlamentarna

4 209 zł brutto miesięcznie, również po podwyżce w 2025 roku.

Ryczałt na prowadzenie biura poselskiego

23 300 zł miesięcznie. Kwota ta nie jest dochodem posła, lecz przeznaczona na utrzymanie biura.

Dodatki funkcyjne (opcjonalnie)

Przewodniczący komisji: dodatkowo 20 proc. uposażenia (ok. 2 700 zł brutto)

Wiceprzewodniczący komisji: 15 proc. uposażenia (ok. 2 000 zł brutto)

Przewodniczący podkomisji: proc. uposażenia (ok. 1 350 zł brutto)

Dodatek mieszkaniowy (opcjonalnie)

ok. 3 000 zł miesięcznie dla posłów spoza Warszawy lub możliwość korzystania z hotelu sejmowego.

Zwrot kosztów podróży

Bezpłatne przejazdy środkami komunikacji publicznej (PKP, PKS, komunikacja miejska, LOT).