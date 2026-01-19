​Trwa kryzys w ugrupowaniu politycznym Polska 2050, związany z nieudanym rozstrzygnięciem wyborów na lidera partii. W poniedziałek o godz. 18 mają zostać wznowione obrady Rady Krajowej tego ugrupowania, które zostały przerwane w piątek w nocy. Rada ma zdecydować, czy powtórzyć drugą turę unieważnionych wyborów, czy rozpisać wybory od nowa. Tymczasem jak informuje stacja TVN24, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała swojej kontrkandydatce Paulinie Hennig-Klosce wspólne rządzenie partią.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje kompromis ws. wyborów w Polsce 2050 (zdj. poglądowe) / PAP/Maciej Kulczyński / PAP

Rada Krajowa Polski 2050 zebrała się w piątek wieczorem po unieważnieniu drugiej tury wyborów na przewodniczącego partii.

O stanowisko szefa partii ubiegały się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Głosowanie unieważniono, a przedstawiciele partii zapowiedzieli zawiadomienie ABW i Prokuratury Krajowej.

Obrady Rady rozpoczęły się o 18:30 i zostały przerwane po 23:00. Przerwę do poniedziałku zarządziła Agnieszka Buczyńska, powołując się na troskę o standardy.

Rozważane są dwa scenariusze: powtórzenie tylko drugiej tury lub przeprowadzenie całego procesu wyborczego od nowa, co umożliwiłoby start nowych kandydatów, w tym Szymona Hołowni.

TVN24 informuje, że zwyciężczyni I tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w niedzielę wysłała do członków partii list, w którym proponuje, by za rządzenie partią odpowiedzialność przejęła wspólnie z jej kontrkandydatką Pauliną Hennig-Kloską.

Media: Pełczyńska-Nałęcz napisała list do polityków Polski 2050. Proponuje kompromis

W liście, którego treść przytacza TVN24, Pełczyńska-Nałęcz zwraca uwagę na to, że "kryzys w ugrupowaniu jest systemowy i nasilają się obawy o losy partii". Podkreśla też, że decyzję dotyczącą politycznej przyszłości Polski 2050 powinien podjąć Zjazd Krajowy, a nie Rada Krajowa.

Z ustaleń stacji wynika, że propozycja zwyciężczyni I tury wyborów w partii oferuje byłemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, który był przewodniczącym tego ugrupowania, wejście w struktury zarządu partii.

Ważą się losy koalicjanta Donalda Tuska

Rada Krajowa Polski 2050 zebrała się w piątek wieczorem w związku z unieważnieniem w miniony poniedziałek drugiej tury wyborów na nowego przewodniczącego ugrupowania. O stanowisko szefa partii w drugiej turze ubiegały się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Z powodu problemów technicznych odbywające się zdalnie głosowanie unieważniono, przedstawiciele partii zapowiadali zawiadomienie ABW oraz Prokuratury Krajowej.

Przerwane obrady w Polsce 2050. Powodem "troska o standardy"

Obrady rozpoczęły się w piątek przed godz. 18.30, a przerwane zostały po godz. 23. Prowadząca obrady Agnieszka Buczyńska poinformowała, że podjęła decyzję o zarządzeniu przerwy do poniedziałku do godz. 18.00. Posłanka, której prowadzenie obrad miał przekazać obecny lider partii Szymon Hołownia, zapewniła we wpisie na X, że jej decyzja była podyktowana "troską o zachowanie standardów".