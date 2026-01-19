​Trwa kryzys w ugrupowaniu politycznym Polska 2050, związany z nieudanym rozstrzygnięciem wyborów na lidera partii. W poniedziałek o godz. 18 mają zostać wznowione obrady Rady Krajowej tego ugrupowania, które zostały przerwane w piątek w nocy. Rada ma zdecydować, czy powtórzyć drugą turę unieważnionych wyborów, czy rozpisać wybory od nowa. Tymczasem jak informuje stacja TVN24, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała swojej kontrkandydatce Paulinie Hennig-Klosce wspólne rządzenie partią.

  • Rada Krajowa Polski 2050 zebrała się w piątek wieczorem po unieważnieniu drugiej tury wyborów na przewodniczącego partii.
  • O stanowisko szefa partii ubiegały się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Głosowanie unieważniono, a przedstawiciele partii zapowiedzieli zawiadomienie ABW i Prokuratury Krajowej.
  • Obrady Rady rozpoczęły się o 18:30 i zostały przerwane po 23:00. Przerwę do poniedziałku zarządziła Agnieszka Buczyńska, powołując się na troskę o standardy.
  • Rozważane są dwa scenariusze: powtórzenie tylko drugiej tury lub przeprowadzenie całego procesu wyborczego od nowa, co umożliwiłoby start nowych kandydatów, w tym Szymona Hołowni.
  • Bądź na bieżąco. Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

TVN24 informuje, że zwyciężczyni I tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w niedzielę wysłała do członków partii list, w którym proponuje, by za rządzenie partią odpowiedzialność przejęła wspólnie z jej kontrkandydatką Pauliną Hennig-Kloską. 

Media: Pełczyńska-Nałęcz napisała list do polityków Polski 2050. Proponuje kompromis

W liście, którego treść przytacza TVN24, Pełczyńska-Nałęcz zwraca uwagę na to, że "kryzys w ugrupowaniu jest systemowy i nasilają się obawy o losy partii". Podkreśla też, że decyzję dotyczącą politycznej przyszłości Polski 2050 powinien podjąć Zjazd Krajowy, a nie Rada Krajowa. 

Z ustaleń stacji wynika, że propozycja zwyciężczyni I tury wyborów w partii oferuje byłemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, który był przewodniczącym tego ugrupowania, wejście w struktury zarządu partii.

Ważą się losy koalicjanta Donalda Tuska

Rada Krajowa Polski 2050 zebrała się w piątek wieczorem w związku z unieważnieniem w miniony poniedziałek drugiej tury wyborów na nowego przewodniczącego ugrupowania. O stanowisko szefa partii w drugiej turze ubiegały się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. 

Z powodu problemów technicznych odbywające się zdalnie głosowanie unieważniono, przedstawiciele partii zapowiadali zawiadomienie ABW oraz Prokuratury Krajowej.

Przerwane obrady w Polsce 2050. Powodem "troska o standardy"

Obrady rozpoczęły się w piątek przed godz. 18.30, a przerwane zostały po godz. 23. Prowadząca obrady Agnieszka Buczyńska poinformowała, że podjęła decyzję o zarządzeniu przerwy do poniedziałku do godz. 18.00. Posłanka, której prowadzenie obrad miał przekazać obecny lider partii Szymon Hołownia, zapewniła we wpisie na X, że jej decyzja była podyktowana "troską o zachowanie standardów".

Buczyńska zapewniła też, że ogłoszenie przerwy mieściło się w granicach obowiązujących przepisów i było - jak dodała - działaniem w pełni uprawnionym, racjonalnym i odpowiedzialnym.

W trakcie piątkowego spotkania online Rada miała m.in podjąć decyzję, czy powtórzyć wyłącznie drugą turę unieważnionego w poniedziałek głosowania na szefa partii, czy przeprowadzić cały proces wyborczy od nowa - łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów. Ostatni wariant umożliwiłby start nowym kandydatom, m.in. Szymonowi Hołowni, który w ubiegłym tygodniu nie wykluczył swojego startu, o ile proces wyborczy zostanie przeprowadzony od nowa.

Poseł Skonieczka: Rada Krajowa zrealizowała 7 z 11 punktów porządku obrad

Poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka poinformował w nocy z piątku na sobotę, że posiedzenie Rady Krajowej zrealizowało 7 z 11 punktów porządku obrad, w tym wybór członka Krajowej Komisji Wyborczej oraz członka Krajowej Komisji Rewizyjnej. Ponadto poinformował, że w trakcie spotkania podjęto decyzję, że rozpatrzeniem protestów dotyczących wyborów przewodniczącego partii zajmie się Rada Krajowa.

Druga tura wyborów w Polsce 2050 odbyła się w poniedziałek. Głosowanie przeprowadzono online - miało się zakończyć o godz. 22 i po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Ok. godz. 23.30 wciąż jednak ich nie ujawniono. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania. W nocy z poniedziałku na wtorek biuro prasowe Polski 2050 poinformowało, że z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii zostało unieważnione, a termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy niezwłocznie Rada Krajowa. 

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków. Oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści: Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.

Hołownia: Nie będę się ubiegał o przywództwo w partii

Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia we wrześniu poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

Polska 2050 to partia centrowa. Została powołana przez Szymona Hołownię po tym, gdy zajął on trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 roku, uzyskując 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga i uzyskała 14,4 proc. głosów.

Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 r. Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość ostatnich badań wskazuje, że obie partie pod względem poparcia znajdują się poniżej progu wyborczego.

Zobacz również: