Polskę zaatakowała kolejna fala mrozu. Temperatura w ciągu dnia może spadać do kilkunastu stopni poniżej zera. Nocą na obszarach podgórskich Podkarpacia możliwe nawet minus 25 stopni Celsjusza.

Wschodnia połowa Polski zamarznięta

W poniedziałek temperatura maksymalna w Polsce od -10°C miejscami na północnym wschodzie, około -3°C w centrum do 6°C na krańcach południowo-zachodnich - podaje IMGW.

Wiatr słaby, na zachodzie, w rejonach podgórskich oraz na Helu chwilami także umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i południowy. W rejonach podgórskich Sudetów wiatr okresami dość silny, w porywach na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h, a na Helu do 55 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 120 km/h.  

Nawet minus 25 stopni

W nocy z poniedziałku na wtorek IMGW prognozuje na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 m i osadzające szadź. 

Temperatura minimalna od -19°C na północnym wschodzie kraju i miejscami na południu, około -12°C w centrum do -2°C na południowym zachodzie; lokalnie na obszarach podgórskich Podkarpacia spadki temperatury do około -25°C

Mróz szybko nie odpuści

Bardzo zimno będzie również w kolejnych dniach. We wtorek temperatura maksymalna od -6°C na wschodzie, około -1°C w centrum do 5°C na południowym zachodzie. 

W nocy z wtorku na środę temperatura może spaść nawet do minus 20°C lokalnie na wschodzie, około -12°C w centrum do -3°C na południowym zachodzie; lokalnie na obszarach podgórskich Podkarpacia spadki temperatury do około -23°C. 

W najbliższych dniach mróz nie odpuści. Coraz zimniej będzie także w zachodniej połowie kraju, gdzie w czwartek temperatura spadnie poniżej zera także w ciągu dnia.

