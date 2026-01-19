Polskę zaatakowała kolejna fala mrozu. Temperatura w ciągu dnia może spadać do kilkunastu stopni poniżej zera. Nocą na obszarach podgórskich Podkarpacia możliwe nawet minus 25 stopni Celsjusza.

Wschodnia połowa Polski zamarznięta

W poniedziałek temperatura maksymalna w Polsce od -10°C miejscami na północnym wschodzie, około -3°C w centrum do 6°C na krańcach południowo-zachodnich - podaje IMGW.

Wiatr słaby, na zachodzie, w rejonach podgórskich oraz na Helu chwilami także umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i południowy. W rejonach podgórskich Sudetów wiatr okresami dość silny, w porywach na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h, a na Helu do 55 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 120 km/h.

Nawet minus 25 stopni

W nocy z poniedziałku na wtorek IMGW prognozuje na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 m i osadzające szadź.

Temperatura minimalna od -19°C na północnym wschodzie kraju i miejscami na południu, około -12°C w centrum do -2°C na południowym zachodzie; lokalnie na obszarach podgórskich Podkarpacia spadki temperatury do około -25°C.