Rozpoczynanie pracy szczególnie wcześnie grozi czymś więcej niż porannym zmęczeniem. Eksperci wskazują, że późniejsze rozpoczęcie dnia pracy jest nie tylko zdrowsze. Taki pracownik jest też bardziej produktywny. O której godzinie zatem najlepiej zaczynać pracę?

Chroniczny brak snu jest groźny dla zdrowia (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Eksperci ostrzegają: bardzo wczesne rozpoczynanie pracy grozi nie tylko zmęczeniem, ale też problemami zdrowotnymi.

Praca od godziny 6:00 wymusza wstawanie nawet o 4:00-5:00, co prowadzi do chronicznego niedoboru snu.

Która godzina jest najlepsza, by rozpocząć pracę? Dowiesz się z tego artykułu.

Wiele osób rozpoczyna dzień pracy bardzo wcześnie - czasami już o 6 rano. Okazuje się, że może to mieć nie tylko negatywny wpływ na nasze zdrowie, ale także na naszą wydajność jako pracownika. Kiedy zatem jest idealny moment na rozpoczęcie pracy?

Nasze ciała podążają za naturalnym rytmem dobowym. Reguluje on między innymi nasz cykl snu i czuwania, a także wpływa na to, kiedy czujemy się wypoczęci, rozbudzeni lub zmęczeni. Zaburzenie tego wewnętrznego rytmu, na przykład poprzez bardzo wczesne wstawanie, nie tylko zaburza równowagę energetyczną, ale także grozi długoterminowymi problemami zdrowotnymi.

Rozpoczynanie pracy szczególnie wcześnie - około godz. 6:00 - oznacza, że wiele osób musi wstawać między 4:00 a 5:00. Problem polega na tym, że niewiele osób odpowiednio dostosowuje porę położenia się do spania. Rezultatem jest chroniczny niedobór snu. Nie tylko negatywnie wpływa to na koncentrację, ale także zwiększa ryzyko błędów, wypadków, a nawet poważnych chorób.

Do pracy najwcześniej na 7:00

Eksperci medycyny pracy i badań nad snem zalecają zatem rozpoczynanie pracy nie wcześniej niż o godz. 7:00. Różne badania naukowe i zalecenia psychologów pracy są zgodne z tą oceną. Powód jest prosty: późniejsze rozpoczęcie dnia pracy zapewnia wystarczającą ilość snu - pod warunkiem, że dodatkowe godziny zostaną wykorzystane na odpoczynek i regenerację.

Kiedy nasz mózg pracuje najlepiej?

Dr Paul Kelley, badacz snu z Uniwersytetu Oksfordzkiego, odkrył we współpracy z innymi naukowcami, że ludzka sprawność poznawcza osiąga szczyt około godziny 10 rano. O tej porze temperatura ciała jest wyższa, co wskazuje na zwiększoną czujność i aktywność umysłową.

Rozpoczynanie pracy wcześniej - około godz. 8:00 lub 9:00 - często przypada na fazę, w której organizm nie jest jeszcze w pełni przygotowany fizjologicznie. Osoby rozpoczynające pracę o godz. 10:00 z kolei korzystają z wypoczętego mózgu, lepszej koncentracji i mniejszego ryzyka popełnienia błędów. Ta pora jest zatem idealna do zadań wymagających maksymalnej koncentracji.

Choć w wielu zawodach trudno to wdrożyć, rozpoczynanie pracy później, po godzinie 7:00 - najlepiej około 9:00 lub 10:00 - może nie tylko poprawić samopoczucie, ale także zwiększyć produktywność. Praca w harmonii z własnym biorytmem pozwala optymalnie wykorzystać naturalne okresy szczytowej wydajności organizmu - i zachować zdrowie oraz koncentrację.