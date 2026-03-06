Prezydent wystosował zaproszenia na spotkanie ws. programu "SAFE 0 proc.". Odbędzie się ono 10 marca. Zaproszenie otrzymali: premier Donald Tusk, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes NBP Adam Glapiński.

/ RMF24

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Premier Donald Tusk zaapelował w piątek do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego o jak najszybsze dostarczenie szczegółów dot. inicjatywy "SAFE 0 proc.". Zapewnił, że rząd w kilka godzin przekształci je w projekt ustawy i natychmiast skieruje do Sejmu.

Polski "SAFE 0 proc."

Prezydent i prezes NBP przedstawili w środę propozycję "polskiego SAFE 0 proc.". W odróżnieniu od unijnego "polski SAFE" miałby być finansowany z pomocą NBP. Glapiński mówił wówczas, że alternatywa dla SAFE "nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi" oraz że bank centralny nie planuje sfinansować propozycji z "żadnej części rezerw" NBP - gdyż ich przekazanie byłoby wbrew prawu - natomiast "środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane tak, jak każe prawo" Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych.

"SAFE 0 proc." ma w swoich założeniach zagwarantować 185 mld zł na zbrojenia. Prezydent powiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, jest gotów wyjść z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie oraz liczy, że zostanie ona podjęta "zgodnie z konsensusem wszystkich środowisk politycznych w polskim parlamencie".

Premier chce podpisu prezydenta

W czwartek premier Donald Tusk w filmie zamieszczonym na portalu X zaapelował do prezydenta o jak najszybsze podpisanie ustawy wdrażającej europejski program SAFE. Zwrócił się także z prośbą do prezesa NBP o przekazanie precyzyjnej informacji o możliwościach finansowych NBP oraz o szczegółach propozycji "SAFE 0 proc.".

Zwracając się do Nawrockiego i Glapińskiego podkreślił, że obecna sytuacja polityczna na świecie "wymaga najwyższej powagi i odpowiedzialności". Nie ma mowy o jakichś politycznych gierkach - powiedział premier.

Polska jest największym beneficjentem unijnego programu pożyczek SAFE - może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Chodzi o realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.