Atak na Iran i bezpieczeństwo dostaw surowców do Polski

W czwartek m.in. minister Motyka spotkał się z przedstawicielami sektora gazowego i paliwowego, aby omówić wpływ obecnej sytuacji geopolitycznej na bezpieczeństwo dostaw surowców do Polski. W spotkaniu uczestniczył Orlen, operator przesyłu gazu Gaz-System oraz operator przesyłu ropy naftowej PERN, a także operator magazynów gazu Gas Storage Poland.

W komunikacie resort energii podał, że spotkanie było elementem bieżącej koordynacji działań pomiędzy administracją rządową a sektorem energetycznym w związku z wpływem sytuacji na Bliskim Wschodzie na globalne rynki surowców.

Izrael i USA prowadzą naloty na Iran

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. W pierwszej fazie ataków zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei . W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną.

Ponadto, w poniedziałek wieczorem Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła zamknięcie cieśniny Ormuz i zagroziła, że podpali każdą jednostkę próbującą przepłynąć przez ten szlak. Według ONZ blokada uwięziła ok. 20 tys. marynarzy. Przez cieśninę Ormuz przechodzi ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej oraz statki przewożące LNG (skroplony gaz ziemny).