Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wprowadził czasowe odstępstwa dla kierowców realizujących krajowe przewozy paliw - poinformował w piątek minister energii Miłosz Motyka. Ma to być odpowiedź na postulaty branży i zapewnić ciągłość dostaw.
"W związku z sytuacją na rynku paliw minister infrastruktury Dariusz Klimczak na mój wniosek wprowadził czasowe odstępstwa dla kierowców realizujących krajowe przewozy paliw" - przekazał na platformie X szef resortu energii.
Jak dodał Motyka, ma to być odpowiedź na postulaty branży, która "wzmocni logistykę i usprawni ciągłość dostaw". "Podejmujemy wszelkie działania, by dostawy paliw nie były zakłócone" - zapewnił.