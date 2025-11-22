Ponad 4800 osób, w tym przestępców poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi, zatrzymano w ramach trzech akcji przeprowadzonych od początku roku przez MSWiA wraz z Komendą Główną Policji i Komendą Główną Straży Granicznej - poinformował w sobotę szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński / Paweł Supernak / PAP

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podsumował trzy duże akcje przeprowadzone od początku roku przez policję i straż graniczną.

Zatrzymano ponad 4800 osób, w tym groźnych przestępców poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi.

Wśród zatrzymanych znaleźli się bossowie mafii ze Wschodu oraz ponad 500 obcokrajowców.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podsumował efekty trzech akcji, które kierownictwo MSWiA przeprowadziło od początku roku wraz z komendantem głównym policji i komendantem głównym straży granicznej.

Poinformował, że w akcjach tych uczestniczyli funkcjonariusze policji, w tym CBŚP, funkcjonariusze zajmujący się przestępczością w internecie i funkcjonariusze Straży Granicznej. Dodał, że zatrzymano ponad 4800 osób, w tym "bardzo groźnych przestępców poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi".

Wśród zatrzymanych mafijni bossowie

Zaznaczył, że wśród zatrzymanych byli m.in. bossowie mafii ze Wschodu (tzw. wory w zakonie) i ponad 500 obcokrajowców.



To osoby, które bądź to nielegalnie przebywały na terenie Polski, bądź to osoby, które wjechały na terytorium Polski, a są poszukiwane międzynarodowymi notami, listami gończymi - mówił Kierwiński.



Przekazał, że w przypadku 400 osób przeprowadzony został proces deportacji bądź ten proces jest w trakcie i te osoby wkrótce opuszczą Polskę.



Te trzy dodatkowe celowane akcje mają pokazywać, wysyłać taki jasny komunikat do świata przestępczego: nigdzie w Polsce się nie ukryjecie, nigdzie w Polsce, jeżeli jesteście poszukiwani, nie znajdziecie bezpiecznego schronienia. Nawet jeżeli wydaje wam się przez chwilę, że uciekacie przed wymiarem sprawiedliwości - podkreślił szef MSWiA.

Zapowiedź kolejnych akcji

Akcje policji i straży granicznej były przeprowadzone w lutym, czerwcu i listopadzie.

Minister poinformował, że w planach są kolejne akcje służb. Ich przeprowadzenie będzie możliwe m.in. dzięki uchwalonej w piątek przez Sejm ustawie wprowadzającej program modernizacji służb MSWiA na lata 2026-2029.

To prawie 13 miliardów złotych, które trafią w ramach tego programu do naszych służb po to, by mieć środki (...) na wyposażenie, na wyposażenie osobiste, żeby być jeszcze skuteczniejszymi - podkreślił Kierwiński.

