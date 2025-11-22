Brazylijska policja federalna zatrzymała byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Poinformowały o tym w sobotę światowe agencje i media, powołując się na prawnika polityka. Bolsonaro został skazany we wrześniu tego roku na 27 lat i trzy miesiące więzienia za próbę zamachu stanu po przegranych wyborach prezydenckich w 2022 roku.

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro na terenie swojej rezydencji. 11.09.2025 r. / SERGIO LIMA/AFP / East News

Na początku listopada Sąd Najwyższy w Brasilii odrzucił apelację Bolsonaro.

Obrona domagała się złagodzenia wyroku, argumentując, że zarzuty dotyczące organizacji zamachu stanu oraz próby obalenia ustroju demokratycznego z użyciem przemocy są niespójne i prowadzą do nieuzasadnionej kumulacji kar.

Jair Bolsonaro, który pełnił urząd prezydenta Brazylii w latach 2019-2022, konsekwentnie zaprzecza wszystkim oskarżeniom.

Po wyborach w 2022 roku władzę w kraju objął lewicowy polityk Luiz Inacio Lula da Silva.