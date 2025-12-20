​Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych. Zakłada m.in. usprawnienie postępowania dotyczącego takich przedmiotów i podnosi limit wartości rzeczy drobnych, których po znalezieniu nie ma obowiązku oddania staroście. Podczas czwartkowego głosowania doszło do niecodziennej sytuacji - wszyscy głosujący podnieśli rękę "za" projektem.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Olkusnik / East News

Za nowelizacją ustawy o rzeczach znalezionych zagłosowało 424 posłów. Nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Co zakładają nowe przepisy?

Zgodnie z nowelizacją ustawy przedłożoną przez ministra sprawiedliwości, postępowanie w sprawie rzeczy znalezionych będzie prowadzone przez starostę właściwego według miejsca znalezienia rzeczy, a nie - jak obecnie - miejsca zamieszkania znalazcy lub miejsca znalezienia rzeczy.

Wprowadzone mają zostać również nowe zasady postępowania ze znalezionymi dokumentami zawierającymi dane osobowe oraz obowiązek przekazania takich dokumentów do starosty. Ten - jeżeli nie uda się ustalić ich właściciela - będzie miał możliwość ich zniszczenia. Nie będzie także możliwości przejścia własności takich dokumentów na znalazcę.

Limit wartości rzeczy drobnych, takich jak czapka czy parasolka, oraz kwoty znalezionych pieniędzy, w odniesieniu do których ustaje obowiązek ich oddania właściwemu staroście, zostanie podniesiony do ok. 230 zł. Kwota ta - jak podkreślono - będzie waloryzowana. Celem podniesienia limitu jest zniesienie obowiązku procedowania rzeczy o niskiej wartości.

Rozszerzony zostanie katalog podmiotów, którym znalazca ma obowiązek oddać rzecz stanowiącą sprzęt wojskowy oraz dokument wojskowy.

Zmieniona zostanie też procedura dotycząca bezpiecznego postępowania z rzeczami niebezpiecznymi dla życia lub zdrowia lub wymagającymi pozwolenia (np. broń, amunicja, materiały wybuchowe czy chemikalia). Wprowadzony zostaje obowiązek zawiadomienia policji o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Nowe terminy

Wydłużony ma zostać także termin odebrania rzeczy zgubionej w budynku użyteczności publicznej - z 3 do 30 dni. Po upływie tego terminu właściwy zarządca będzie zobowiązany niezwłocznie przekazać rzecz właściwemu staroście.

Terminy dotyczące nabycia własności przez znalazcę zostaną skrócone do sześciu miesięcy, gdy właściciel jest znany oraz do 12 miesięcy, jeśli jest nieznany, a wezwania dokonano na tablicy ogłoszeń.

Skrócony z roku do sześciu miesięcy ma zostać też termin na poszukiwanie właściciela w przypadku, gdy nie można doręczyć wezwania do odbioru rzeczy osobie uprawnionej lub osoba ta jest nieznana. Termin rozpocznie bieg od dnia znalezienia rzeczy - poprzez wywieszenie wezwania na tablicy ogłoszeń.

W nowelizacji zrezygnowano również z obowiązku publikowania ogłoszeń w prasie, pozostawiając ogłoszenia w BIP.

"Modelowy sposób postępowania"

Podczas środowej dyskusji sejmowej nad przepisami wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha ocenił, że ustawa jest "modelowym sposobem postępowania". Przypomniał, że pierwsza wersja ustawy obowiązuje od 2015 r.

Mamy już dekadę doświadczeń w stosowaniu tych przepisów i zanim powstał projekt, (...) do współpracy zostały zaproszone wszystkie samorządy powiatowe - podkreślił Myrcha.

Polityk wyjaśnił, że były to organy administracji, które mają kontakt i kompetencje w postępowaniu z rzeczami znalezionymi. Chodziło o to, żeby podzieliły się swoimi doświadczeniami z ostatnich 10 lat.

Ten projekt ustawy jest sumą doświadczeń ponad 300 samorządów polskich, które postępują dokładnie w tych sprawach. Te rozwiązania są postulatami płynącymi bezpośrednio od nich - mówił Myrcha.

Nowelizacja miałaby wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.