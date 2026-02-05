Do poważnej awarii wodociągu doszło na warszawskiej Woli. Bez wody pozostaje kilkadziesiąt lokali, w tym przedszkole i klasztor.

Poważna awaria wodociągowa w Warszawie - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na skrzyżowaniu alei Solidarności z ulicą Żelazną wskutek mrozów pękła rura, a woda zaczęła wylewać się na jezdnię.

Bez dostępu do wody są obecnie przedszkole, siedmiopiętrowy blok mieszkalny, klasztor oraz Urząd Dzielnicy Wola.

Na zewnątrz wydostała się woda, która naniosła trochę piachu. Musimy najpierw uprzątnąć to miejsce i przystąpimy do usuwania awarii - przekazała RMF FM Jolanta Maliszewska z Warszawskich Wodociągów.

Problemy na szczęście ominęły pobliski szpital położniczy, który korzysta już z zapasowej, drugiej linii wody.

Awaria powinna zostać usunięta do godziny 23:00.