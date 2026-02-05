Stany Zjednoczone i Rosja są bliskie zawarcia porozumienia, które pozwoliłoby na dalsze wypełnianie zapisów wygasającego układu o ograniczeniu zbrojeń jądrowych Nowy START - informuje portal Axios. Ostateczna decyzja zależy jednak od przywódców obu państw.

USA i Rosja bliskie porozumienia ws. przedłużenia układu Nowy START / Shutterstock

Według źródeł portalu Axios, negocjacje dotyczące przedłużenia układu Nowy START wciąż trwają, a ewentualne porozumienie - być może na kolejne sześć miesięcy - wymaga jeszcze formalnej akceptacji prezydentów USA i Rosji.

Temat ten był poruszany podczas rozmów delegacji obu krajów w Abu Zabi, jednak nie potwierdzono, by doszło do ostatecznego uzgodnienia.

Rosja już wcześniej deklarowała gotowość do przedłużenia traktatu, jednak Stany Zjednoczone podchodziły do tej propozycji z rezerwą, domagając się włączenia do rozmów także Chin. Pekin konsekwentnie odmawia jednak udziału w negocjacjach dotyczących kontroli zbrojeń jądrowych.

Prezydent jasno dawał do zrozumienia, że prawdziwa kontrola zbrojeń w XXI wieku nie może pomijać Chin - podkreślił szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio.

Czym jest Nowy START?

Nowy START to obecnie jedyny obowiązujący traktat nuklearny ograniczający arsenały jądrowe USA i Rosji. Został ratyfikowany w 2011 roku na 10 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne pięć lat (co nastąpiło w 2021 roku). Traktat zakłada ograniczenie liczby rozmieszczonych głowic nuklearnych do 1550 po każdej ze stron.

Według danych Pentagonu, w 2024 roku Chiny dysponowały ponad 600 głowicami nuklearnymi, a ich arsenał stale rośnie. Szacuje się, że do 2030 roku Pekin może posiadać ponad 1000 ładunków jądrowych, co budzi niepokój zarówno w Waszyngtonie, jak i Moskwie.

Traktat Nowy START wygasa dzisiaj.