Ciało 49-letniego obywatela Polski odnaleziono w Schiedam, niedaleko Rotterdamu. Okoliczności śmierci są niejasne, a śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich. Policja apeluje o pomoc do świadków i mieszkańców.

/ Shutterstock

Ciało 49-letniego Polaka odnaleziono 29 stycznia w Schiedam.

Policja nie wyklucza udziału osób trzecich w śmierci mężczyzny.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W Schiedam, mieście należącym do aglomeracji Rotterdamu, odnaleziono ciało 49-letniego obywatela Polski. Mężczyzna od kilku dni był nieosiągalny, co zaniepokoiło jego znajomych. Ostatecznie 29 stycznia, w jednym z domów przy Dirk van Wassenaarstraat, policja potwierdziła jego zgon.

Policja apeluje o pomoc

Holenderska policja prowadzi intensywne dochodzenie w tej sprawie. Wcześniej opublikowano wizerunek oraz dane osobowe zmarłego, prosząc o kontakt wszystkich, którzy mogli widzieć go w dniach od 23 do 29 stycznia lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego ostatnich dni. Funkcjonariusze analizują również nagrania z kamer monitoringu z tego okresu.

Według ustaleń śledczych mężczyzna nie żył już od kilku dni, gdy odnaleziono jego ciało. Policja nie wyklucza, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Brane są pod uwagę różne scenariusze, w tym kłótnia lub bójka, która mogła zakończyć się tragicznie. W domu ofiary przeprowadzono szczegółowe oględziny, a sprawą zajmuje się kilkudziesięcioosobowy zespół śledczy.

Zmarły był dobrze znany sąsiadom. Z relacji mieszkańców wynika, że bywał głośny i czasami sprawiał wrażenie zdezorientowanego.

Apel do świadków

Policja podkreśla, że każda informacja może być cenna dla śledztwa. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które widziały zmarłego w dniach poprzedzających jego śmierć lub mogą przekazać informacje na temat jego zwyczajów i kontaktów.