W czwartek nad ranem w Centrum Helmholtza Badań Ciężkich Jonów (GSI) w Darmstadt wybuchł pożar, który objął system zasilania nowoczesnego akceleratora cząstek. Ogień spowodował znaczne straty materialne i może opóźnić realizację międzynarodowego projektu naukowego o wartości ponad 3 miliardów euro.

Do pożaru doszło w czwartek rano w południowo-zachodnich Niemczech. Jak poinformowała agencja dpa, ogień pojawił się w systemie zasilania instalacji akceleratora cząstek w GSI w Darmstadt. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej około godziny 6:30.

Ochrona natychmiast ewakuowała teren ośrodka, a wszyscy pracownicy opuścili budynki. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Służby informują o poważnych stratach materialnych. Według strażaków, działania gaśnicze mogą potrwać co najmniej do późnych godzin wieczornych.

Opóźnienia w międzynarodowym projekcie FAIR

Centrum GSI prowadzi badania z zakresu plazmy, fizyki atomowej i jądrowej oraz medycyny nuklearnej. Na jego terenie powstaje nowy akcelerator cząstek o nazwie "FAIR" (Facility for Antiproton and Ion Research), który ma służyć badaniom związanym z kosmonautyką i medycyną.

Minister nauki Hesji, Timon Gremmels, poinformował, że pożar spowoduje opóźnienia w realizacji projektu. Próbne uruchomienie instalacji planowano na grudzień, a pierwsze eksperymenty miały rozpocząć się pod koniec 2027 roku. Badania z wykorzystaniem nowego akceleratora o długości 1,1 km miały ruszyć pod koniec 2028 roku.

Projekt FAIR to międzynarodowe przedsięwzięcie realizowane we współpracy wielu krajów.

W 2024 roku jego koszt oszacowano na około 3,3 miliarda euro. Skala strat oraz wpływ pożaru na harmonogram prac będą znane po zakończeniu akcji ratowniczej i szczegółowej ocenie zniszczeń.