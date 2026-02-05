Władze Lublina zdecydowały o przekazaniu policji nieruchomości przy ul. Pogodnej 52, gdzie powstanie nowy ośrodek szkolenia, a w przyszłości być może także szkoła policyjna. Obecnie w budynku działa m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego, które zostanie przeniesione na ul. Farbiarską 8. Decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas czwartkowej sesji Rady Miasta.

Lublin: Policja otrzyma budynek przy ul. Pogodnej na potrzeby szkolenia funkcjonariuszy (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Lublin przekaże policji budynek przy ul. Pogodnej 52 na potrzeby nowego ośrodka szkolenia.

Obecne placówki edukacyjne zostaną przeniesione, a władze miasta liczą na wzrost liczby funkcjonariuszy i poprawę bezpieczeństwa.

Nowy ośrodek ma umożliwić lepsze szkolenie policjantów i podnieść atrakcyjność zawodu w regionie.

Zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach powiedział mediom przed sesją, że policja zwróciła się do miasta z prośbą o przekazanie budynku z myślą o utworzeniu nowej siedziby ośrodka szkolenia. My z takiej propozycji nie możemy zrezygnować, ponieważ to docelowo ok. tysiąca policjantów więcej w Lublinie, również takich, których zobaczymy na ulicach naszych miast - powiedział Banach.

Z kolei zastępca prezydenta Tomasz Fulara zaznaczył, że nowy ośrodek ma potencjał, by w przyszłości przekształcić się w pełnoprawną szkołę policyjną, a co za tym idzie, poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.

Lepsze szkolenie i prestiż zawodu

Komendant miejski policji w Lublinie, podinsp. Adam Beczek, podkreślił, że nowa siedziba podniesie rangę zawodu policjanta w regionie, zwiększy liczbę chętnych do służby i umożliwi lepsze szkolenie funkcjonariuszy. Obecny ośrodek przy ul. Grenadierów 4, otwarty w styczniu ubiegłego roku, nie spełnia już wszystkich potrzeb - liczba etatów wzrosła tam w ciągu roku z 11 do 26, a w szkoleniach wzięło udział ponad tysiąc policjantów.

Kierownik ośrodka, nadkom. Mateusz Wieleba, zwraca uwagę, że rosnąca liczba funkcjonariuszy wymaga nowoczesnych i dobrze wyposażonych przestrzeni szkoleniowych. Obecna baza lokalowa nie jest wystarczająca do realizacji szkoleń i kursów na poziomie, którego byśmy oczekiwali - powiedział Wieleba. Młodzi ludzie, czyli pokolenie Z, są zainteresowani, żeby szkolić się w miejscu, w którym pracują - dodał.

Miasto i Komenda Wojewódzka Policji już w grudniu ubiegłego roku podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji policjantów i pozyskania nieruchomości na cele szkoleniowe.



Nieruchomość przy ul. Pogodnej 52 obejmuje trzykondygnacyjny budynek na działce o powierzchni 0,94 ha.