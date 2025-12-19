Domagamy się tego, żeby polskie władze po raz pierwszy stanęły na wysokości zadania i wreszcie zaczęły dbać o polskie, a nie ukraińskie interesy - mówił przed Sejmem lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Politycy partii zgromadzili się na pikiecie w związku z wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.

Pikieta Konfederacji przed Sejmem / SERGEI GAPON / AFP/EAST NEWS

Przed Sejmem w Warszawie odbyła się pikieta zorganizowana przez polityków Konfederacji, związana z wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Protest zgromadził kilkadziesiąt osób i odbył się pod hasłem sprzeciwu wobec "polityki rządu względem Ukrainy".

Głos podczas pikiety zabrali lider Konfederacji Sławomir Mentzen, szef klubu poselskiego Grzegorz Płaczek oraz poseł Przemysław Wipler.

Sławomir Mentzen podkreślił, że polskie władze powinny dbać przede wszystkim o interesy Polski, a nie Ukrainy, i wskazał na brak wzajemności w relacjach polsko-ukraińskich od początku wojny.

W pikiecie Konfederacji przed Sejmem pod hasłem "Przeciwko polityce rządu względem Ukrainy" udział wzięło kilkadziesiąt osób. Zgromadzeni domagali się stanowczych działań rządu w kwestii zmiany warunków udzielania Ukrainie pomocy, rozliczenia zbrodni wołyńskiej oraz pozbawienia przebywających w Polsce Ukraińców dostępu do świadczeń społecznych.

Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen, szef klubu poselskiego Grzegorz Płaczek i poseł Przemysław Wipler. Domagamy się tego, żeby polskie władze po raz pierwszy stanęły na wysokości zadania i wreszcie zaczęły dbać o polskie, a nie ukraińskie interesy - powiedział Mentzen. Jego zdaniem, "od czasu kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, Polacy masowo rzucili się do pomocy Ukraińcom, a do tej pory nie za otrzymali za to nic w zamian i najwyższa pora to zmienić".

Szef klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek domagał się z kolei działań w kwestii ekshumacji na Wołyniu. Jako Konfederacja apelujemy do prezydenta i premiera, żeby stanęli po stronie Polaków, apelujemy o to, żeby Polacy doczekali się godnego pochówku oraz żeby polski rząd nie manipulował opinią publiczną. Dziś jest dobry czas, żeby spełnić oczekiwania Polaków, przodków tych, których zostali zamordowani na Wołyniu - przekazał.

Przemysław Wipler rozpoczął swoje przemówienie wskazując, że w przeciwieństwie do niektórych polityków, przedstawiciele Konfederacji nie mają wątpliwości co do tego, że to Rosja napadła na Ukrainę. Jednocześnie zaznaczył, że w kilku kwestiach ich postawa fundamentalnie różni się także od tej reprezentowanej przez PiS i KO.

Politycy Konfederacji występowali na tle banera z napisem "Zełenski! Oddaj nasze 100 miliardów!", nawiązującego do szacowanej sumy, jaką państwa UE przeznaczają rocznie na wsparcie Ukrainy. Protestujący trzymali banery z napisami: "Nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego", "Przede wszystkim Polska" czy "Wołyń - pamiętamy".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przebywa w piątek z wizytą w Warszawie. Rano spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim, z którym rozmawiał o bezpieczeństwie, gospodarce, a także kwestiach historycznych. Po południu prezydent Ukrainy spotkał się także z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską oraz premierem Donaldem Tuskiem.