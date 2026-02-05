O partnerstwie gospodarczym między Polską a Ukrainą rozmawiali dziś w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Czy polskie firmy mają szansę na kontrakty podczas odbudowy Ukrainy? Czy możemy odgrywać większą rolę w odbudowie? Co możemy zaoferować Ukrainie? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech i USA.

Janusz Reiter / Jakub Kamiński / PAP

Zakończyły się rozmowy pokojowe z udziałem Ukrainy, Rosji i USA w Abu Zabi. Wstępnie udało się ustalić wymianę 314 jeńców wojennych, ale inne konkretne decyzje nie zapadły. Czy to znaczy, że przełomu nie ma i szybko nie będzie?

Dlaczego polski podatnik ma odbudowywać Gazę? - pyta Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, w kontekście udziału Polski w Radzie Pokoju. Czy Polska powinna być jej członkiem? Czy możemy na tym zyskać? Jaką decyzję w tej sprawie podjąłby były ambasador Polski w USA?

Afera Epsteina zatacza coraz szersze kręgi, nie tylko w USA. Czy może realnie zaszkodzić prezydentowi Donaldowi Trumpowi? Jak Amerykanie oceniają jego politykę? Czy słabnie jego autorytet we własnej partii? Jak nasz gość ocenia politykę zagraniczną prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki?

