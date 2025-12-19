Jesteś bohaterem, nie tylko Ukrainy, ale też tutaj, dla Polski - mówił premier Donald Tusk do Wołodymyra Zełenskiego. Po południu doszło do rozmowy w cztery oczy obu polityków w kancelarii premiera. Prezydent Ukrainy dziękował za wsparcie.

  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz premier Donald Tusk spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Zełenski podkreślił znaczenie decyzji liderów Unii Europejskiej o przyznaniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro na kolejne dwa lata.
  • Premier Donald Tusk ocenił, że Ukraina ma obecnie "mocniejsze karty" niż Rosja, choć zaznaczył, że zawsze można zrobić więcej.
  • Szef polskiego rządu wyraził zadowolenie z realizacji obietnic wobec Ukrainy i podziękował Zełenskiemu za osobiste zaangażowanie.
  • Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.

Zobacz również:

Tusk: Jesteśmy sojusznikami

Po pierwsze, jesteśmy sojusznikami. Ukraina walczy na froncie, my wspieramy Ukrainę z całych sił. Polska tutaj wykonała olbrzymi wysiłki i Polacy, ale robimy to we wspólnym interesie niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski, tu nie ma sprzeczności - podkreślił Tusk na początku spotkania z Zełenskim.

Zaznaczył, że Polacy i Ukraińcy "muszą wobec siebie wykazać maksimum zrozumienia i cierpliwości". Czasami mamy poczucie w Polsce, że nie wszyscy Ukraińcy doceniają nasz wysiłek, czasami Ukraińcy mają poczucie, że u nas nastroje stały się trochę mniej proukraińskie. Tak, to wszystko prawda. My mamy sobie bardzo dużo do wyjaśnienia i z przeszłości. Musimy mieć wobec siebie bardzo dużo cierpliwości i zrozumienia - powiedział polski premier.

Dodał, że "musimy mądrze myśleć o naszej wspólnej przyszłości, ale to musi być oparte na wzajemnym szacunku i na wzajemnej przyjaźni". Wszystko da się wyjaśnić, każdy ma tu swoją robotę do wykonywania, ale nikt nie może zakwestionować tego wielkiego wspólnego interesu dwóch dumnych narodów - powiedział Tusk, dodając, że tym wspólnym interesem jest "niepodległa Polska, niepodległa Ukraina, bezpieczna Europa". 

Zełenski: Dziękuję, że nas popieraliście

Prezydent Ukrainy podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem podkreślił znaczenie decyzji, podjętej w czwartek przez europejskich liderów w trakcie szczytu Unii Europejskiej, o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata.

Wzmacniacie Ukrainę, naszych żołnierzy i cywilów. Myślę, że Europa wykazała się przywództwem i jest to niezmiernie ważne - powiedział Zełenski. Jest to bardzo mocna, silna pozycja. Dziękuję za to, że popieraliście nas - dodał.

Premier Donald Tusk ocenił, że Ukraina posiada w tej chwili "mocniejsze karty" niż Rosja. Mogłoby być lepiej. Zawsze może być lepiej, bardziej skutecznie, ale jestem naprawdę zadowolony przynajmniej z tego, że daliśmy radę zrealizować to, co obiecaliśmy - powiedział szef rządu.

Podziękował także za osobiste wysiłki prezydenta Ukrainy. Jesteś bohaterem, nie tylko Ukrainy, ale też tutaj, dla Polski - powiedział.

Wołodymyr Zełenski w Polsce

Wcześniej Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu: Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Przed spotkaniem szef polskiego rządu przypomniał, że Ukraina otrzyma 90 mld euro pożyczki z UE na kolejne dwa lata, jednak - jak dodał - spłaci je dopiero po otrzymaniu reparacji od Rosji. To właśnie agresor musi zapłacić za wszystko, za wszystkie straty - podkreślił Donald Tusk.

Spotkanie Tuska i Zełenskiego w Warszawie stało wcześniej po znakiem zapytania, ponieważ premier reprezentował Polskę na unijnym szczycie w Brukseli. Szczyt miał być kontynuowany w piątek. Zakończył się jednak w nocy. 

Europejscy liderzy zdecydowali na szczycie o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem.