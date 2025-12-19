Zełenski: Dziękuję, że nas popieraliście

Prezydent Ukrainy podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem podkreślił znaczenie decyzji, podjętej w czwartek przez europejskich liderów w trakcie szczytu Unii Europejskiej, o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata.

Wzmacniacie Ukrainę, naszych żołnierzy i cywilów. Myślę, że Europa wykazała się przywództwem i jest to niezmiernie ważne - powiedział Zełenski. Jest to bardzo mocna, silna pozycja. Dziękuję za to, że popieraliście nas - dodał.

Premier Donald Tusk ocenił, że Ukraina posiada w tej chwili "mocniejsze karty" niż Rosja. Mogłoby być lepiej. Zawsze może być lepiej, bardziej skutecznie, ale jestem naprawdę zadowolony przynajmniej z tego, że daliśmy radę zrealizować to, co obiecaliśmy - powiedział szef rządu.

Podziękował także za osobiste wysiłki prezydenta Ukrainy. Jesteś bohaterem, nie tylko Ukrainy, ale też tutaj, dla Polski - powiedział.

Wołodymyr Zełenski w Polsce

Wcześniej Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu: Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Przed spotkaniem szef polskiego rządu przypomniał, że Ukraina otrzyma 90 mld euro pożyczki z UE na kolejne dwa lata, jednak - jak dodał - spłaci je dopiero po otrzymaniu reparacji od Rosji. To właśnie agresor musi zapłacić za wszystko, za wszystkie straty - podkreślił Donald Tusk.

Spotkanie Tuska i Zełenskiego w Warszawie stało wcześniej po znakiem zapytania, ponieważ premier reprezentował Polskę na unijnym szczycie w Brukseli. Szczyt miał być kontynuowany w piątek. Zakończył się jednak w nocy.

Europejscy liderzy zdecydowali na szczycie o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem.