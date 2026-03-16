Prezydent i środowiska kibicowskie

Warto przypomnieć, że Karol Nawrocki od lat kojarzony jest ze środowiskiem kibiców. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej otwarcie deklaruje sympatię do klubu Lechia Gdańsk, a jego związki z kibicami były wielokrotnie komentowane w przestrzeni publicznej.

Podczas kampanii prezydenckiej wielu otwarcie manifestowało niechęć wobec jego głównego rywala, Rafała Trzaskowskiego. Reakcja na meczu w Zabrzu mogła więc być dla niektórych niezrozumiała, tym bardziej że jeszcze w styczniu podczas XVIII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę Karol Nawrocki cieszył się poparciem swojej kibicowskiej braci. W Częstochowie podkreślał m.in., że jest jednym z kibiców i przywoływał hasło "Bóg, Honor i Ojczyzna".

Górnik Zabrze wygrywa hit kolejki

Choć na trybunach pojawił się polityczny akcent, najważniejsze wydarzenia rozegrały się na boisku. Piłkarze Górnika Zabrze rozgromili Raków Częstochowa 3:1, wywołując ogromną radość wśród miejscowych kibiców.

Zwycięstwo miało także duże znaczenie dla układu tabeli PKO BP Ekstraklasy. Dzięki wygranej nad bezpośrednim rywalem drużyna z Zabrza awansowała do czołowej czwórki ligi, spychając Raków Częstochowa na niższą pozycję.