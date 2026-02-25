Sejmowa Komisja Finansów Publicznych i Komisja Obrony Narodowej pozytywnie zaopiniowały wszystkie poprawki Senatu do ustawy wdrażającej unijny program dozbrajania SAFE. Politycy PiS poparli dwie poprawki senackiej większości, ale byli przeciwko tej, która zakładała, że pożyczki nie będą spłacane z budżetu obrony narodowej. Kiedy głosowanie nad poprawkami i kiedy ustawa trafi na biurko Karola Nawrockiego? O to, czy prezydent powinien podpisać ustawę dot. programu SAFE, pytamy Was w sondzie poniżej.

Zdj. poglądowe, odprawa kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP, 25 lutego 2026 / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Prawo i Sprawiedliwość poparło w sejmowych komisjach dwie poprawki Senatu do ustawy dot. SAFE, a odrzuciło jedną.

Politycy PiS zaznaczają, że jednak nadal są przeciwko całej ustawie i namawiają prezydenta do weta.

"Stanowisko PiS-u jest zbieżne ze stanowiskiem Kremla" - twierdzi KO.

Czy prezydent powinien podpisać ustawę, czy ją zawetować? Czekamy na Wasze głosy w ankiecie, którą znajdziecie poniżej.

Przyjęta w czwartek z poprawkami przez Senat ustawa wdrażająca unijny program dozbrajania SAFE, zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE, czyli Security Action for Europe. W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. 20 mld zł ma na przykład trafić do Huty Stalowa Wola.

Posłowie PiS "za, a nawet przeciw"

Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość poparło w sejmowych komisjach dwie poprawki Senatu do ustawy wdrażającej program dozbrajania SAFE. Posłowie PiS byli natomiast przeciwko tej, która zakładała, że pożyczki nie będą spłacane z budżetu MON. Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, politycy PiS twierdzą, że ta poprawka jest źle napisana, bo tak naprawdę nie zabezpiecza dobrze tego, że pożyczki w ramach SAFE nie będą spłacane z budżetu resortu obrony narodowej. To nie jest zabezpieczenie. To jest pozór - powiedział wiceprezes PiS i były szef MON Mariusz Błaszczak.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaznaczają, że poparcie dla dwóch poprawek nie zmienia ich stanowiska i nadal są przeciwko całej ustawie i namawiają prezydenta do weta. Koalicja Obywatelska zarzuca w związku z tym PiS-owi prorosyjskość. Stanowisko PiS-u jest zbieżne ze stanowiskiem Kremla i Władimira Putina - powiedział poseł KO Mariusz Witczak. Co dalej z SAFE? Głosowanie nad poprawkami odbędzie się w piątek, a potem ustawa trafi na biurko prezydenta. O to, czy Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę dotyczącą SAFE pytamy Was poniżej.