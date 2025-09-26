"To jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni" - tak premier Donald Tusk skomentował sejmowe głosowanie ws. wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji głosowała część posłów Polski 2050, w tym Szymon Hołownia.

Donald Tusk i Szymon Hołownia / Paweł Supernak / PAP

Sejm w piątek nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego . Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji infrastruktury. Zakłada on m.in. wcześniejsze uruchomienie nowego lotniska.

Za odrzuceniem prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów, przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Wśród głosujących przeciw wnioskowi Lewicy było 9 posłów Polski 2050, w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z kolei 12 posłów tego ugrupowania wstrzymało się od głosu.

Tusk: Jest mi przykro

To jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni. W sprawie CPK mamy swoją mądrą, sensowną wersję z kolejami dużych prędkości. Jest racjonalna i zaczęliśmy to budować. Nie chcemy, żeby nam w tym przeszkadzali ci, którzy narysowali tysiąc plansz, wydali setki milionów złotych na swoje pensje i niczego nie zrobili. Prezydent Nawrocki jest po stronie tamtych ludzi. Jest mi przykro, że marszałek Hołownia i tak duża grupa posłów z jego ugrupowania stanęła w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, bo to bardzo źle wróży na przyszłość - podkreślił Tusk.

Hołownia: Nie należy tu doszukiwać się sensacji

Sam Szymon Hołownia na sejmowych korytarzach tłumaczył się dziennikarzom z głosowania. Komisja infrastruktury naprawdę chce pracować nad tą ustawą, żeby wykazać absurdy też, które się w niej znajdują - uzasadniał Hołownia. Wyjaśniłem to panu premierowi. Moje wyjaśnienia zostały przyjęte. Nie jest to w żaden sposób naruszenie czy koalicji, czy naszego stosunku do meritum tej ustawy do tego, co się w niej znajduje. Rozstaliśmy się w zgodzie, w pokoju więc nie należy się tu chyba doszukiwać jakichś specjalnych sensacji - ocenił marszałek.

Hołownia dodał, że piątkowe głosowanie nad projektem miało charakter proceduralny, więc posłowie "zdecydowali, jak zdecydowali". To nie jest uchwalenie ustawy i w związku z powyższym, ponieważ to nie jest uchwalenie ustawy, a my z opozycją ustaw nie uchwalamy, tylko z koalicją rządową, posłowie u nas zdecydowali, jak zdecydowali. Jeden czuł w tę stronę, nie było dyscypliny; drugi był bardziej przekonany do tego - powiedział marszałek Sejmu.

Jego zdaniem, projekt noweli o CPK zawiera "wiele błędów" i jest "w znacznej mierze" "powieleniem" oraz "powtórzeniem" rozwiązań proponowanych wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak stwierdził, jest to "cały czas ta sama gra" środowiska Prawa i Sprawiedliwości, czyli składanie "tej samej" ustawy i "tych samych" rozwiązań dot. CPK, które "nie posuną sprawy do przodu". My potrzebujemy CPK i my to CPK wybudujemy - przekonywał marszałek. Chodzi o to tylko, jak to zrobić i czy robić to tak, jak oni nie umieli zrobić, czy zrobić to wreszcie porządnie - tak, jak to powinno wyglądać - dodał.

Hołownia powiedział ponadto, że on sam jako poseł, uważa że należy być "niezwykle ostrożnym" z odrzucaniem projektów ustaw w pierwszym czytaniu - zwłaszcza w przypadku projektów "bardzo szeroko komentowanych przez obywateli w konsultacjach społecznych". To jest temat bardzo nośny i myślę, że komisja infrastruktury jest właściwym miejscem, żeby się tym projektem zająć i - jeżeli to w ogóle będzie możliwe - próbować go naprawić - powiedział marszałek.

Co znalazło się w prezydenckim projekcie?

Prezydencki projekt przewiduje m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości. Zakłada on też: przeniesienie całego ruchu lotniczego z warszawskiego Lotniska Chopina na CPK najpóźniej do końca 2032 r., wprowadzenie zakazu dofinansowywania połączeń lotniczych przez państwowe podmioty oraz finansowanie programu CPK za pomocą skarbowych papierów wartościowych na co najmniej 66,18 mld zł.



W ramach obowiązującego Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.



Linia KDP na odcinku Warszawa - Łódź przez CPK ma skrócić czas przejazdu na tym odcinku z ok. 70 do 40 minut, a z Warszawy do lotniska w Baranowie podróż ma potrwać mniej niż 20 minut. Po wybudowaniu całej kolei "Y" podróż z Poznania do Warszawy ma trwać ok. 1 godz. 40 minut zamiast 2 godz. 20 min, jak obecnie.



Lotnisko CPK ma zostać uruchomione do końca 2032 r. W tym terminie planowane jest też otwarcie linii KDP Warszawa - Łódź. Odcinki z Łodzi do Wrocławia i Poznania mają być gotowe trzy lata później. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.