Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że myśli, iż porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy zostało uzgodnione lub jest bardzo blisko finalizacji. Zapowiedział, że porozumienie doprowadzi do zakończenia wojny i uwolnienia zakładników.

Donald Trump / KENT NISHIMURA / POOL / PAP/EPA

Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy, jesteśmy bardzo blisko porozumienia - powiedział Trump dziennikarzom przed wylotem na turniej golfowy Ryder Cup w stanie Nowy Jork. Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę (...) będziemy mieć pokój - dodał.

Trump nie podał szczegółów potencjalnej umowy. Stwierdził, że to będzie ósma wojna, którą zakończy.

Erdogan o rozmowach z Trumpem

Wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział na pokładzie samolotu powrotnego z USA, że osiągnął z Donaldem Trumpem "wspólne rozumienie" w sprawie tego, jak osiągnąć zawieszenie broni w Strefie Gazy.



Wyjaśniliśmy (sobie), jak najpierw osiągnąć zawieszenie broni w Strefie Gazy i w całej Palestynie, a następnie dążyć do trwałego pokoju. Panowało w tej sprawie wspólne zrozumienie - powiedział Erdogan, który w czwartek spotkał się z Trumpem w Białym Domu.



Liczba krajów uznających Palestynę przekroczyła 150. Aby to wsparcie znalazło odzwierciedlenie w praktyce, społeczność międzynarodowa musi działać zdecydowanie i podjąć odpowiednie kroki - dodał.



Erdogan podkreślił, że rozwiązanie dwupaństwowe pozostaje "formułą trwałego pokoju" na Bliskim Wschodzie. Turecki przywódca wyraził pogląd, że obecna sytuacja jest nie do utrzymania. Trump również zdaje sobie sprawę z tego, że tak dalej być nie może - zaznaczył Erdogan.

