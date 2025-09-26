Rada Ministrów przyjęła w piątek projekt ustawy budżetowej na 2026 rok przedłożony przez ministra finansów i gospodarki - poinformowała kancelaria premiera. W projekcie budżetu wydatki zaplanowano na 918,9 mld zł, dochody na 647,2 mld zł, a deficyt na maksymalnie 271,7 mld złotych.

Posiedzenie rządu (zdjęcie poglądowe) / PAP/Paweł Supernak / PAP

Kancelaria premiera podkreśliła, że budżet na 2026 rok zapewnia stabilność finansów publicznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu rekordowych wydatków na bezpieczeństwo, zdrowie, edukację oraz inwestycje infrastrukturalne i energetyczne. "W planie znalazły się także środki na kontynuację kluczowych programów społecznych. W przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,5 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 3 procent" - podkreślono.

Komunikat

Podano w nim, że wydatki budżetu państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Z tego budżet ma pozyskać 341,5 mld zł z VAT, 103,3 mld zł z akcyzy 80,4 mld zł z podatku dochodowego od firm oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych. "Relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych" - przekazano.

Rekordowe wydatki na obronność

Dodano, że w budżecie zaplanowane zostały rekordowe wydatki na obronę narodową przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB.

Środki te mają trafić na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolei wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa. W budżecie zapisano dodatkowe środki na gospodarkę morską w wysokości 2,4 mld zł. Z kolei nakłady na edukację i naukę wzrosną o 1 mld zł w stosunku do 2025 roku.

"W budżecie zabezpieczone zostały środki m.in. na: program 'Rodzina 800+' - ok. 61,7 mld zł, wypłatę 13. i 14. emerytury - ok. 31,8 mld zł, program 'Aktywny Rodzic' - 6 mld zł, program 'Dobry Start' - 1,4 mld zł, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, m.in. dla osób na urlopach wychowawczych i macierzyńskich - ok. 4,8 mld zł, program in-vitro - 600 mln zł (o 100 mln zł więcej niż w 2025 r.), telefon zaufania - 30 mln zł (wzrost z 10 mln zł)" - poinformowano w komunikacie.

Waloryzacja świadczeń

Kancelaria premiera podała, że na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r. zaplanowano ok. 22 mld złotych.

Na wypłatę renty wdowiej przewidziano ok. 7 mld zł, a na podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł zapisano w projekcie ustawy budżetowej 1,2 mld zł. Poinformowano ponadto, że na mieszkalnictwo przewidziano 8,7 mld zł, w tym 6,7 mld zł z budżetu państwa. W planie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przewidziano 6 mld zł, głównie na realizacji programu antysmogowego "Czyste Powietrze".

Kancelaria premiera podkreśliła, że projekt budżetu został przygotowany zgodnie ze stabilizującą regułą wydatkową, a deficyt będzie finansowany między innymi poprzez emisję obligacji krajowych i zagranicznych, a także środki UE. W komunikacie dodano też, że "mechanizmy buforowe umożliwią reagowanie na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, takie jak ewentualne spowolnienie wzrostu gospodarczego czy wyższa inflacja".