"Mateusz, ale z ciebie bambik" - tak Donald Tusk żartował wczoraj z premiera Mateusza Morawieckiego. Co oznacza określenie "bambik"?

Mateusz Morawiecki / Łukasz Gągulski / PAP

Wczoraj Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Słupska w ramach akcji #Tu jest przyszłość. Mówił m.in. o propozycji waloryzacji świadczenia 500 plus i o fiasku rządowego programu Mieszkanie plus.

Tusk żartował też, że premier Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu, który jest otwarty od pół roku, a żeby go otworzyć, wcześniej postanowił ten most zamknąć. Mateusz, ale z ciebie bambik - powiedział Tusk.