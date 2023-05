"Wydaje mi się, że w tej chwili ludzi bardziej by uwiodła jakaś wizja rozwojowa, dla nich, dla ich rodzin i dzieci, bo te podstawowe potrzeby materialne zostały zaspokojone" - tak na pytanie o kolejne obietnice podczas trwającej kampanii wyborczej odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zauważył, że kampania się rozkręca, ale nie wie, czemu w Polsce trwa swoisty festiwal obietnic.

W niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie podniesione o 300 zł - stanie się 800 plus . Jak do tej kwestii odnosi się Cezary Kaźmierczak?

Kaźmierczak: 800 plus powinno się dać biednym

800 plus powinno się dać biednym. W 2015 roku to było trudne - to świadczenie musiało być powszechne ze względu na wydawanie decyzji administracyjnych, itd. W tej chwili Krajowa Administracja Skarbowa i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą to zrobić z automatu, na komputerze, za (pomocą) kilku kliknięć - powiedział.

Biedni ludzie powinni te świadczenia dostać, natomiast tacy osobnicy jak redaktor i ja to już niekoniecznie - podkreślił.

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię darmowych autostrad. Bezpłatne mają być zarówno odcinki zarządzane przed Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jak i te koncesyjne. Rozmówca Roberta Mazurka stwierdził, że jest radykalnym przeciwnikiem systemu bramkowego.

Jeżeli chodzi o prywatnych właścicieli, to muszą (rząd - przyp. red.) im zapłacić - to jest oczywiste. Natomiast może to otwiera drogę do systemu winietowego - zauważył prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Cezary Kaźmierczak / Piotr Szydłowski / RMF FM

Podsumowując kwestię obietnic wyborczych, gość Roberta Mazurek powiedział, że "z jednej strony mamy te obietnice, z drugiej - bardzo dobrą sytuację gospodarczą". Rząd ma bardzo dobre cyfry z wyjątkiem inflacji - stwierdził.

Kto zatem odpowiada za inflację? Czy prezydent Rosji Władimir Putin i pandemia koronawirusa, jak przekonuje prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, czy, jak twierdzi opozycja, sam prezes NBP i rząd?

Forma (wystąpień) Glapińskiego nie jest najszczęśliwsza, ale jest tam czysta prawda - za większość inflacji w Polsce odpowiada wojna. To jest przyczyna - zaznaczył Cezary Kaźmierczak.

Polscy przedsiębiorcy to "naprawdę bardzo sprawni ludzie"

Robert Mazurek przytoczył dane dotyczące wzrostu produktu krajowego brutto. Z porównania ostatniego kwartału 2019 roku, jeszcze przed pandemią koronawirusa, i pierwszego kwartału 2023 roku wynika, że wzrost w Polsce wyniósł ponad 11 proc. Polska w tej kwestii jest liderem. Co na to prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców?

Rząd nie przeszkadza w sposób skuteczny przedsiębiorcom. Jestem pod dużym wrażeniem biznesu 30-, 40-latków. Jest to i jakościowo, i intelektualnie absolutna różnica pomiędzy tymi, którzy budowali podwaliny kapitalizmu, czyli nami. To są naprawdę bardzo sprawni ludzie - stwierdził.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM dodał, że rząd powinien uprościć prawo, zlikwidować bałagan w podatkach i sprawnie rozstrzygać spory. To sprawi, że przedsiębiorcom w Polsce będzie jeszcze łatwiej.

Cezary Kaźmierczak ponadto przyznał, że jest przeciwnikiem wprowadzenia w Polsce euro.