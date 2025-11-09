Przydacz w RMF FM

W sobotę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM twierdził, że prezydent nie odmówił nominacji oficerom. To nieprawda, kłamstwo. Premier Tusk wstaje i się zastanawia, jak Polaków kolejny raz okłamywać każdego jednego dnia (...). Nie było ustalonej daty nominacji, nie ma odmowy nominacji. Jest dyskusja na temat tego, jak te nominacje mają być prowadzone - mówił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

Tłumaczył, że nominacje miały być tematem spotkania prezydenta z szefami służb. Zostali zaproszeni do pana prezydenta, było umówione spotkanie i nie przyszli. Nawet nie poinformowali o tym, że nie przychodzą. Później się okazało, że premier Tusk zakazał im przychodzenia do prezydenta - wskazał.

Przydacz o aferze o stopnie: Nie chcieli rozmawiać, niech się nie dziwią, że nie ma nominacji Marcin Suchmiel / RMF FM

Przydacz precyzował później, że rozmowy miały dotyczyć tego, "kiedy i jakie nominacje, w jakiej formule" zostaną wręczone. Jak się nie chce rozmawiać z prezydentem, to niech się nie dziwią, że nie ma nominacji. Natomiast po co to robią? Między innymi po to, żebyśmy my nie rozmawiali o (projekcie - przyp. RMF FM) ustawy o obniżeniu prądu - ocenił polityk. Te słowa też zostały skomentowane przez Tomasza Siemoniaka o czym pisaliśmy TUTAJ.