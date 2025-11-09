Premier Donald Tusk skrytykował w niedzielę decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o niepodpisaniu nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW oraz kontrwywiadu. "Setki postów pisowskich aparatczyków i tysiące botów zamiast podpisania oficerskich nominacji i zwykłego ‘przepraszam’". Jeszcze jest czas!" - zaapelował szef rządu w serwisie X.
- Donald Tusk ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za blokowanie nominacji oficerskich dla służb specjalnych.
- Nawrocki tłumaczy, że spotkania z szefami służb zostały odwołane przez rząd, co uniemożliwiło omówienie kluczowych kwestii i nominacji.
- Minister Tomasz Siemoniak potępia brak podpisu prezydenta pod nominacjami i zapewnia, że prezydent otrzymuje wszystkie istotne informacje, krytykując jednocześnie indywidualne rozmowy bez zgody przełożonych.
Od piątku sprawę komentują - głównie za pomocą portali społecznościowych - zarówno przedstawiciele prezydenta, jak i rządu. Do medialnej burzy w tej sprawie odniósł się w niedzielę na platformie X premier Donald Tusk.
"Wywiady ministrów z prezydenckiej kancelarii, filmik nagrany przez samego prezydenta z pokrętnym tłumaczeniem, użyteczni dziennikarze, setki postów pisowskich aparatczyków i tysiące botów zamiast podpisania oficerskich nominacji i zwykłego "przepraszam". Jeszcze jest czas!" - napisał szef rządu.