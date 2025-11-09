Dwóch Czechów w wieku 30 i 36 lat zostało zatrzymanych przez policję w województwie śląskim. Mężczyźni, uciekając skradzionym autem, przekroczyli polsko-czeską granicę. Ich brawurowa ucieczka zakończyła się na terenie powiatu wodzisławskiego.

Zatrzymano dwóch Czechów / Śląska policja /

Dwóch Czechów w wieku 30 i 36 lat zostało zatrzymanych przez policję w województwie śląskim po pościgu za skradzionym autem.

Pościg za złodziejami rozpoczęli czescy policjanci, a następnie do akcji włączyli się funkcjonariusze ze Śląska.

Policjanci z Raciborza zorganizowali skuteczną blokadę drogową w powiecie wodzisławskim i zatrzymali pojazd.

Pościg za skradzionym volkswagenem

Do policjantów z województwa śląskiego dotarła w niedzielę informacja o pościgu ich czeskich kolegów za skradzionym Volkswagenem Transporterem. Złodzieje uciekali w stronę granicy z Polską.

W pewnym momencie przestępcy wjechali na teren naszego kraju. Sytuacja wymagała więc natychmiastowej reakcji polskich służb.

Skuteczna blokada

Gdy skradziony samochód znalazł się w rejonie powiatu wodzisławskiego, do akcji włączyli się policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Dzięki sprawnej współpracy i błyskawicznej organizacji blokady drogowej funkcjonariusze skutecznie zatrzymali uciekający pojazd.

W zatrzymanym volkswagenie znajdowało się dwóch mężczyzn w wieku 30 i 36 lat - obaj są obywatelami Czech. Rozpoczęły czynności wyjaśniające z udziałem zatrzymanych.

"To kolejne potwierdzenie, że współpraca służb po obu stronach granicy przynosi realne efekty i pozwala skutecznie reagować - niezależnie od miejsca zdarzenia" - napisali policjanci, publikując zdjęcie z zatrzymania Czechów.